Тысячи людей пришли на акцию в поддержку Telegram в Москве. Фотофакт

К участию в митинге жителей москвичей призвал основатель мессенджера Павел Дуров.

Акция за свободу интернета и в поддержку мессенджера Telegram На проспекте Академика Сахарова в центре Москвы собрала 30 апреля тысячи участников.

Митинг организовали активисты Либертарианской партии России. Накануне к участию в акции жителей москвичей призвал основатель мессенджера Павел Дуров.

Фото bbc.com

Через полчаса после начала акции через рамки безопасности, по данным волонтерской организации «Белый счетчик», прошли около 7 тысяч человек, сообщает Русская служба ВВС.

По данным Радио Свобода, в центр Москвы вышли более 5 тысяч человек.

На митинг пришел оппозиционер Алексей Навальный. Политик заявил, что из-за сотрудников полиции ему удалось не сразу попасть на площадку, где проходит акция.

Предыдущая акция в поддержку Telegram прошла 22 апреля. Сторонники свободного доступа в интернет по призыву Павла Дурова запустили бумажные самолетики, которые, как и рисунок собаки и капюшоне, являются символами «цифрового сопротивления».

Напомним, что Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России 16 апреля руководствуясь решением суда. При этом мессенджер выдержал основной удар и продолжает работать на устройствах многих россиян.

27 апреля Роскомнадзор заблокировал IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter и Facebook, чем вызвал недовольство ряда заинтересованных компаний.

Юлия Латынина. О переходе на узелковое письмо