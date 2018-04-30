Трагедией закончился обгон свадебного кортежа в Солигорском районе. Двое погибших

Водитель авто находится в реанимации.

Фото autorun.by

Днем 29 апреля возле деревни Гоцк Солигорского района произошло ДТП, унесшее жизни двух человек, сообщает autorun.by.

Автомобиль БМВ на высокой скорости въехал в заднюю часть трактора с сеялкой при обгоне свадебного кортежа, уходя от лобового столкновения со встречным авто.

Фото autorun.by

На месте ДТП погибли пассажиры авто – парень и девушка 1993 и 1994 г.р. Они были участниками свадебного кортежа. Водителя БМВ госпитализировали в Солигорскую ЦРБ в реанимационное отделение.