АТО на Донбассе завершается, начинается Операция объединенных сил

С этого момента на территории Донецкой и Луганской области начнет действовать особый порядок.

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30 апреля на Донбассе официально заканчивается антитеррористическая операция, а вместо нее начинается Операция объединенных сил (ООС), сообщает «Громадське радио».

Изменение формата АТО на ООС прописано в законе о реинтеграции Донбасса, который президент подписал 20 февраля. Отныне именно на Объединенный оперативный штаб возлагаются полномочия по регуляции ситуации в зоне боевых действий на востоке Украины, вместо штаба АТО.

Операции объединенных сил подчиняются не только подразделения Вооруженных сил, но и все силовые структуры, находящиеся на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, согласно закону, командующий Объединенных сил участвует в развертывании сил и разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для применения ВСУ и сил обороны. Он также имеет право докладывать непосредственно президенту Украины о готовности и ходе выполнения задач Объединенными силами.

После начала ООС на территории Донецкой и Луганской областей начнет действовать особый порядок, сообщает dw.com.

Соответствующее распоряжение может вступить в силу уже в понедельник. Согласно документу, органам безопасности предоставляется ряд специальных полномочий, в частности, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов могут «в случае крайней необходимости» применять оружие и спецсредства в отношении правонарушителей.

Официально

По официальным данным, 8489 участников боевых действий на Донбассе получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли, по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство.

На начало апреля на количество участников АТО составляло 329500 человек, средний возраст ветеранов – 35 лет.

Жертвами военных действий с 2014-го стали более 2500 мирных жителей, более 9000 были ранены.