Сколько заработали финны на «Лидском пиве»

Пивоваренная компания «Лидское пиво» стала лидером по темпам прироста продаж в финской группе Olvi Group и по объемам практически догнала головное предприятие концерна в Финляндии.

Об этом свидетельствует отчет Olvi Group по итогам 1 квартала этого года.

В этот период продажи компании «Лидского пива», которая с 2008 года входит в состав Olvi Group (95,87% акций), выросли на 13,8% и составили 39,7 млн литров. В самой Финляндии Olvi получил толчок к развитию бизнеса после принятия нового закона об алкоголе, по которому стало возможным продавать в рознице более крепкое пиво. Но несмотря на это, пока прирост головной компании Olvi составил 1%, объем продаж достиг 42 млн литров.

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