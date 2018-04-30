В Брестской области молния спровоцировала три пожара

В результате одно строение сгорело, два были повреждены огнем.

Все три случая возгарания были зафиксированы в ночь на 30 апреля. Рассматриваемые версии причин пожара – грозовой разряд молнии, сообщает сайт Брестского областного управления МЧС.

В деревне Лядовичи Ивановского района пожар возник в хозпостройке, принадлежащей пенсионерке 1922 г.р. Огнем была уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в хозпостройке.

В деревне Журавок Ивановского района огенм была уничтожено хозяйственное строение, принадлежащее пенсионерке 1937 г.р.

В агрогородке Пески Березовского района огонь повредил хозпостройку, принадлежащую пенсионерке 1949 г.р.

Напомним, в ближайшие дни по прогнозам синоптиков в Беларуси ожидаются грозы и дожди.