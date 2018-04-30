Виктория Азаренко собралась с сыном в Европу. Фотофакт
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко собралась с сыном Лео в путешествие по Европе. Об этом она написала на своей странице в Instagram: «Приключения мамы и Лео начинаются». Первая запланированная остановка — в Мадриде.
Напомним, что из-за разбирательством с бывшим бойфрендом, который судится со спортсменкой за право опеки над сыном, Азаренко не могла покидать пределы США.
Судя по ее записям в соцсетях, вопрос ограничения на выезд решился позитивно.
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