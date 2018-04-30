Под Ригой в аварию попал белорусский автобус, есть пострадавшие

Два человека госпитализированы, шести пострадавшим помощь оказали на месте.

Фото DELFI Aculiecinieks

Утром 30 апреля в Латвии при аварии пассажирского автобуса из Беларуси пострадали пять человек, сообщает Госполиция. В Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) сообщили, что в этом ДТП пострадали восемь человек.

Авария произошла примерно в 07:00 на 30-м километре Бауского шоссе по направлению в Ригу.

По имеющейся информации, водитель автобуса МАЗ не справился с управлением, поэтому автобус съехал в кювет.

В СНМП информируют, что в результате ДТП пострадали восемь человек. Два человека с травмами средней тяжести были доставлены в больницу, шесть человек отказались от госпитализации.

http://www.delfi.lv/video/aculiecinieks/pasazieru-autobusa-avarija-uz-bauskas-sosejas.d?id=49983357

Опубликованные в соцсетях фотографии свидетельствуют о том, что это автобус белорусской компании «Минсктранс», который следовал по маршруту Минск-Рига и должен был прибыть в Ригу в воскресенье в 8:00.