СМИ: по базам в Сирии нанесен мощный ракетный удар, десятки погибших

Две военные базы сирийских правительственных сил подверглись мощным ракетным ударам в ночь на понедельник.

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Государственное телевидение сообщает о взрывах на военной базе к северу от Хомса и в провинции Хама, а также около Алеппо. По данным AFP, погибли 26 военных, в том числе из Ирана. NEWSru Israel передает, что одна из целей была расположена недалеко от российской базы Хмеймим, и РФ не задействовала комплексы С-400 для перехвата.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в районе взрывов зафиксировал землетрясение магнитудой 2,6 с эпицентром в 16 км юго-восточней города Хама.

По данным сирийского источника РИА «Новости», около Хамы был атакован склад оружия 47-й бригады армии Башара Асада. Там произошли мощные взрывы и возник пожар.

Склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией. Информация, что удар нанесен по аэропорту Алеппо, неверна, отметил этот источник.

Арабская редакция телеканала Sky News сообщала, что в результате ударов по складам оружия погибли не менее 40 человек, свыше 60 получили ранения.

АР со ссылкой на Сирийский совет по надзору за правами человека (SOHR) передает, что ракетную атаку осуществил Израиль. SOHR также сообщает о 26 погибших, по большей части это иранские военнослужащие.

NEWSru Israel со ссылкой на сообщения в соцсетях передает, что к северо-востоку от Хомса была атакована иранская военная база «Джабель 47».

Она расположена всего в 40 км от российской авиабазы «Хмеймим», прикрываемой зенитными ракетными комплексами С-400. Российские комплексы не были задействованы для перехвата ракет.

Кто нанес удары – пока неясно. Израильская армия не комментирует ночные удары по военным объектам в Сирии и сообщения о своей возможной причастности к ним, передает РИА. По данным сирийской газеты «Тишрин», базы в Сирии были атакованы с территории Иордании. Издание утверждает, что с американских и британских баз в Иордании были выпущены девять баллистических ракет.