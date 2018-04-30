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Общество
30.04.2018
Салiдарнасць
Министр труда рассказала о том, за что еще тунеядцы могут заплатить по полной

Пользователи Байнета отреагировали.

Расширят ли перечень услуг, за которые тунеядцам придется платить по полной стоимости, станет ясно по итогам первых этапов работы декрета «О содействии занятости населения».

Об этом рассказала министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич в эфире программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

Согласно последнему постановлению Совмина, не занятые в экономике белорусы будут оплачивать по экономически обоснованным тарифам три услуги ЖКХ, напоминает TUT.BY.

Это горячее водоснабжение, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение. Ранее при обсуждении декрета также упоминались и другие услуги.

— Да, говорили и про здравоохранение, и про образование, и про транспортные услуги, — сказала Ирина Костевич. — Давайте так: посмотрим, как заработает норма постановления, которое предусматривает оплату услуг ЖКХ, по 100%-тарифам, а дальше будем смотреть. Надо сначала увидеть практику. Самое главное — чтобы эта система работала, работала не ради сбора денег через полное возмещение затрат. Самое главное — активность на рынке труда со стороны населения.

Перечень трудных жизненных ситуаций, которые освободят безработных от оплаты по полным тарифам, пока не сформирован.

— В мае мы планируем выехать во все регионы, провести семинары, встретиться с представителями комиссий. Комиссии работали и работают в этом году — уже в этом году более трех тысяч человек обратилось — будет пакет предложений с их стороны. Я думаю, где-то в мае-июне мы попытаемся перечень этих жизненных ситуаций сформировать, — цитирует министра TUT.BY.

«Газ отключать будете?»

Участники обсуждения на дискуссионной площадке talks.by слова министра труда встретили без восторга:

«Если будет работать, мы им еще и медицину с образованием подкинем? Так что ли?» — задается вопросом один из пользователей.

«Газ отключать будете?» — спрашивает другой участник обсуждения. Приведем еще несколько высказываний.

«Вся эта борьба с тунеядцами похожа на борьбу Роскомнадзора с Телеграммом. Чем бы бездельники не занимались, лишь бы при деле, это про бюрократов».

«Что значит, посмотрим, как заработает? Что это за эксперименты на живых людях? Уже сейчас процент людей, которые не могут вовремя заплатить коммуналку, растет! Так давайте их добьем, ещё больше потребуем у тех, кто и так загнан в угол! Откуда такой рост кредитов? Именно из-за того, что бы не лишиться последнего, оплатить жильё и детей прокормить. Лучше, конечно, на мотоциклах кататься с сопровождением ГАИ на наши налоги. Но на коня-плугаря хоть золоченую попону надень, он всё равно арабским скакуном не станет!»

«По большому счёту, эта норма коснется пару человек на всю страну. Ибо коммуналка по полной – только с собственников жилья, а откуда у тунеядца может быть квартира в собственности, он же не работает. Короче, можно расслабиться и не работать дальше».

 
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