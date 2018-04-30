Юрист: «Выходит, человек впервые оступился, а его сразу по полной программе»

Поможет ли голодовка родным осужденных за наркотики? И почему они вынуждены идти на такие крайние меры?

В Калинковичах матери осужденных по статье 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) продолжают голодовку. В субботу их пригласили в Администрацию президента. Встреча должна состояться 2 мая, в 16.00.

Цель голодовки — привлечь внимание властей к необходимости смягчения наказания по статье 328 УК. Участники акции требуют также создать комиссию по пересмотру соответствующих уголовных дел, начиная с 2013 года, и внести изменения в законодательство, в том числе для более широкого применения амнистии и условно-досрочного освобождения к осужденным по ст. 328 УК.

Смогут ли родственники добиться желаемого с помощью голодовки — об этом юрист Тамара Сергей.

— Ситуация здесь неоднозначная, поскольку у этих людей очень разные вопросы, которые решаются не так просто, как может показаться на первый взгляд, — считает юрист. — Они добиваются пересмотра дел своих близких и при этом заявляют, что это должна сделать независимая комиссия.

Я лично считаю, что ставить перед комиссией вопрос о пересмотре дел никто не имеет права, учитывая тот факт, что у нас согласно Конституции и других нормативно-правовых актов суд является независимым институтом. И никто не имеет права влиять на решение, принимаемое судом. Такая постановка вопроса свидетельствует о том, что люди или не понимают систему нашего законодательства, или не хотят с этим мириться.

Постановка вопроса в плане того, что они добиваются либерализации наказания именно по статье 328 УК, конечно, правомерна. Матери борются за будущее своих детей. Те огромные сроки, которые получили их дети, не будут способствовать перевоспитанию, а скорее всего, сломают их судьбу и поставят крест на их будущем. К этому вопросу нужно привлекать внимание общественности.

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