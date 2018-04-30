Вратарь «Витебска» остановил соперника приемом кунг-фу. Видеофакт

29 апреля завершился 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
«Хаос и разочарование»: брестское «Динамо» теряет очки и множит скандалы
БАТЭ одержал пятую победу подряд
Смолевичи – Витебск – 1:1 (Горбачик, 84, с пенальти – Вергейчик, 52)
Уже на 9-й минуте голкипер гостей Дмитрий Гущенко остановил нападающего хозяев Валерия Горбачика приемом из арсенала кунг-фу.
Арбитр оценил действия вратаря красной карточкой. Дмитрий Гущенко не впервые замечен в грубости: до сих пор помнится, как в 2011 году он нанес тяжелейшую травму форварду БАТЭ Виталию Родионову.
Играя в меньшинстве, «Витебск» сумел открыть счет. Но преимущество не удержал: всё тот же Горбачик наказал соперников за очередное нарушение правил.
Городея – Торпедо-БелАЗ – 1:1 (Назаренко, 20 – Поступаленко, 72)
После того, как и жодинцы потеряли очки, выяснилось, что по итогам стартовой части чемпионата борисовский БАТЭ и минское «Динамо» убежали в отрыв от остальных.
Турнирная таблица после 5 туров выглядит так:
1.БАТЭ – 15
2.Динамо Мн – 13
3-4.Слуцк – 8
3-4.Витебск – 8
5.Торпедо-БелАЗ – 8
6.Днепр – 8
7.Ислочь – 7
8.Динамо Бр – 6
9.Неман – 6 (4)
10.Шахтер – 5
11.Торпедо – 5
12.Луч – 4
13.Смолевичи – 3
14.Минск – 3
15.Гомель – 2
16.Городея – 2
Матчи 6-го тура состоятся 4-7 мая.