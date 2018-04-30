Вратарь «Витебска» остановил соперника приемом кунг-фу. Видеофакт

29 апреля завершился 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу.

«Хаос и разочарование»: брестское «Динамо» теряет очки и множит скандалы

БАТЭ одержал пятую победу подряд

Смолевичи – Витебск – 1:1 (Горбачик, 84, с пенальти – Вергейчик, 52)

Уже на 9-й минуте голкипер гостей Дмитрий Гущенко остановил нападающего хозяев Валерия Горбачика приемом из арсенала кунг-фу.

Публикация от Tribuna.com Беларусь (@tribunaby) 29 Апр 2018 в 10:52 PDT

Арбитр оценил действия вратаря красной карточкой. Дмитрий Гущенко не впервые замечен в грубости: до сих пор помнится, как в 2011 году он нанес тяжелейшую травму форварду БАТЭ Виталию Родионову.

Играя в меньшинстве, «Витебск» сумел открыть счет. Но преимущество не удержал: всё тот же Горбачик наказал соперников за очередное нарушение правил.

Городея – Торпедо-БелАЗ – 1:1 (Назаренко, 20 – Поступаленко, 72)

После того, как и жодинцы потеряли очки, выяснилось, что по итогам стартовой части чемпионата борисовский БАТЭ и минское «Динамо» убежали в отрыв от остальных.

Турнирная таблица после 5 туров выглядит так:

1.БАТЭ – 15

2.Динамо Мн – 13

3-4.Слуцк – 8

3-4.Витебск – 8

5.Торпедо-БелАЗ – 8

6.Днепр – 8

7.Ислочь – 7

8.Динамо Бр – 6

9.Неман – 6 (4)

10.Шахтер – 5

11.Торпедо – 5

12.Луч – 4

13.Смолевичи – 3

14.Минск – 3

15.Гомель – 2

16.Городея – 2

Матчи 6-го тура состоятся 4-7 мая.