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Комментарии
29.04.2018
Макс Реймс, SNC
С чего началась дорога российского шоу-бизнеса в ад

Май — традиционное время музыкального конкурса «Евровидение» и споров о том, почему российская попса такая унылая, а артисты безголосые на фоне всех этих бодрых шведов, романтичных французов и распевных украинцев. Попробуем разобраться.

РОЖДЕНИЕ ПОПА

Сам термин «поп-музыка» пришел к нам из английского языка, в котором укоренился в тридцатые годы XX столетия. Распространение граммофонных записей и развитие коммерческого радиовещания сделали возможным потребление музыки аудиторией значительно большей, чем концертные залы. Еще в начале прошлого века души меломанов понеслись в рай, а гонорары артистов — в космос, заложив таким образом основы шоу-бизнеса. С тех пор принципы поп-музыки мало изменились: куплеты плюс припев, легкие для восприятия мелодии, второстепенная роль у аккомпанемента, главная — у человеческого голоса. И вот в отношении к этому самому голосу — главная разница между ними и нами.

СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО

Русская вокальная школа основана на народном и церковном пении — главное в нем было четко пропеть все слова, чтобы каждому слушателю было понятно. Красота голоса отходила на второй план. И так продолжалось достаточно долгое время. Потом уже появились лирическая и историческая протяжные песни, породившие так называемое русское «бельканто».

В отличие от итальянского для него требовалось расцвечивать и варьировать голос не ради его красоты, а чтобы глубже раскрыть эмоциональное состояние. В чести по-прежнему были внимание к тексту и естественное звукоизвлечение — без форсирования, переплетение музыкальной интонации с речевой. Из православных храмов пришло пение в унисон, а позже —  вокализы. И только как свежий ветер с Киевской Руси нам стали милы распевы, гармонизированные на западный лад — партесное пение.

Кто бы мог подумать, что первый украинский музыкальный экспорт был несколько веков назад! Ну, а начиная с Петра I, понеслось: балы там, маскарады, ассамблеи, военные парады. Кто нас только не учил петь и писать музыку! При первом Императоре Российском и Анне Иоанновне — немцы, при Екатерине Петровне — итальянцы, при Екатерине II — французы. И главный принцип, который из всего этого учения наша школа вынесла — великим вокалистом ты можешь и не быть, но прожить песню как драматический актер обязан.

И очень кстати на рубеже XVIII и XIX веков появился романс. Широкая распевная интонация, указывающая на связь с народной песней, идеально ложилась на загадочную русскую душу. Но уже на стыке следующих веков стало модно другое — «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут». А потом случилась революция, и ничто человеческое нам стало не нужно. Гонорары знаменитой певицы Анастасии Вяльцевой мгновенно упали с 20 тысяч рублей (для сравнения учитель в то время получал 45) до нуля! Русский шоу-бизнес впал в анабиоз.

НАШИМ И ВАШИМ

К моменту, когда нам снова стало до популярной музыки, наши векторы с Западом довольно сильно разошлись. Год за годом европейская, а позже и американская вокальные школы шли к тому, чтобы текст песни подгонялся под музыкальные акценты в припевах и куплетах, а на первый план выдвигалась красота голоса. К моменту зарождения поп-музыки стихи окончательно стали обслуживать вокальную партию. Но это на Западе. Для Советской власти, стремившейся регламентировать все сферы жизни своих граждан, такое положение дел было неприемлемо в принципе.

Если голос становится музыкальным инструментом, который нельзя отобрать, то он представляет опасность. Все должно быть под контролем: музыка, тембр и самое главное — слова! Если в 30-х годах XX века мы еще как-то развивались параллельно: на Западе — Марлен Дитрих, Фрэнк Синатра, Элла Фицжеральд, французские шансонье, у нас — Александр Вертинский, Леонид Утесов, Марк Бернес, Клавдия Шульженко; то дальше пошло колоссальное отставание. Сказались и железный занавес, и Вторая мировая война.

ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ

В тылу предполагаемого противника джазовые импровизации оказались наилучшей почвой для селекции вокалистов. Голосовые связки ведь тоже инструмент, и побеждал тот, кто пользовался ими виртуозно. Поп-вокал окончательно превратился в аттракцион, и слушатели ревели в экстазе под песни Элвиса Пресли, Имы Сумак и Рэя Чарльза. А советские певцы вынуждено вернулись к душевности.

Музыкальные орбиты СССР и всего остального мира стали хоть как-то сближаться после Всемирного фестиваля молодежи 1957 года. Конечно, ничего уровня Дайаны Росс, «Битлз», Джо Кокера, The Rolling Stones, Барбары Стрейзанд, Джеймса Барауна или Шер в Советском Союзе появиться не могло. Но Аида Ведищева была не хуже Нэнси Синатры.

А если послушаете «Яблони в цвету» в исполнении Евгения Мартынова 1975 года или песню Аллы Пугачевой «До свидания, лето» 1976 года, то услышите вокал вполне мирового уровня. Другое дело, что в аранжировках мы стали отставать с каждым годом все сильнее и сильнее. Еще не наступила эпоха, как говорят сейчас, музыкального дизайна, но стало важно вписываться в сложные вокальные рисунки.

Постепенно на Западе сформировалась когорта поп-артистов с уникальными голосами: Тина Тернер, Принс, Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Селин Дион, Джордж Майкл, Фредди Меркьюри, Мэрайя Керри. И соответствующий музыкальный вкус публики. Просто сравните исполнение знаменитой I Will Always Love You Долли Партой в 1974 и Уитни Хьюстон в 1992 и вы все поймете.

В Советском Союзе же к тому моменту воцарилась Алла Пугачева — властительница дум и законодательница музыкальной моды. Которая как взошла на престол, так собственноручно и разрушила хиленькую советскую эстраду.

 
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