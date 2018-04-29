Два миллиона украинцев будут платить за газ «по полной»

Почему украинцы платят за коммуналку все больше, и кто не получит субсидий?

Субсидия в Украине – это форма поддержки государством семей с недостаточным доходом. Она покрывает процент от полной оплаты за газ. Те, кто не получит субсидии, вынуждены будут платить за коммуналку «по полной».

Размер субсидий снижается пятый год подряд и с 2014 снизился в три раза. Этого требует меморандум, заключенный с МФВ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает, что Украина субсидирует слишком много кубометров газа для такой бедной страны.

Марина Петров из ЕБРР говорит об опыте Молдовы: там государство субсидирует бедным семьям отопление только одной комнаты. Поэтому люди закрывают весь дом и переезжают в эту комнату.

Раньше на отопление квартиры в 60 метров выделялось 300 кубометров газа, теперь – 270 кубометров. За перерасход 30 кубометров придется заплатить 8 долларов.

Теперь на субсидию могут претендовать только официальные безработные, зарегистрированные на бирже труда. Таких 350 тысяч человек. При этом из 26 миллионов экономически активных украинцев работают только 16 миллионов.

Не получат её и те, кто владеет авто не старше 5 лет, квартирой больше 120 квадратных метров или домом больше 200 метров. Также начнут учитывать доход от сдачи недвижимости и земли в аренду.

Министерство финансов ужесточает контроль за получателями субсидий – вводит трехэтапную проверку каждого, внеплановые аудиты материального положения и регулярные перепроверки. Таким образом около двух миллионов украинцев потеряют право на субсидии.