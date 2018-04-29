Юлия Чернявская: По следам одной дискуссии в Facebook: субъективно — о белорусах

Недавно в Facebook я задала короткий вопрос — буквально в одном предложении — о положительных и отрицательных чертах белорусов.

Конечно, эта формулировка упрощена. Из антропологии и социологии известно: народ (нация) не может обладать некими особыми качествами — ими обладает человек. Зато у народа есть разделяемые ценности, их иерархия, стереотипы поведения, модели мышления и действия — собственно, это и имелось в виду.

В ответ на короткий вопрос последовало огромное количество ответов — и они продолжают поступать до сих пор. Что-то из них является личным убеждением, что-то привычным, еще из школы усвоенным стереотипом, что-то — плодом незаметно проникающих в умы идеологий, но это менее важно. Важно, что люди в них верят. Когда перевалило за сто человек (а ответов было гораздо больше), я подумала: почему бы не ознакомить с результатами читателей TUT.BY? Конечно, это не социологический опрос, но субъективные мнения тоже имеют право на существование: они отражают мысли и чувства, гордость и недовольство, надежды и разочарования… Мы обойдемся без имен: время от времени будут помечены гендерная принадлежность (мужчина или женщина) и возраст (молодой ли человек, средних лет или зрелого возраста). Была создана условная шкала оценок. Критериев два: насколько часто люди называют то или иное «качество» и насколько эмоционально о нем отзываются.

Сразу скажу: первая новость приятная. Положительные характеристики более стабильны и разделяются большим количеством людей. Вторая новость тоже примечательна: участники дискуссии понимают, что в зависимости от обстоятельств, личности или контекста «достоинства и недостатки» народа легко перетекают одно в другое. Потому одну и ту же черту разные люди могут понимать со знаком «плюс» или «минус» — и даже «плюс и минус» одновременно: не исключено, что их мнения изменятся со временем.

Достоинства

На первом месте оказалось трудолюбие (работоспособность). Это качество набрало аж 19 баллов. Для сравнения: недостаток, находящийся на первом месте, набрал только 11 баллов. Приведу несколько ярких высказываний о трудолюбии.

«Традиционно народ трудолюбивый — чтобы выжить, надо было работать. Хорошо жить — еще больше работать. Колхозы все испортили — гультаи появились» (мол. ж.).

«По сравнению со многими европейскими странами работают беларусы лучше. То есть если делают, то результат будет лучше, причем не обязательно для этого стоять надзирателем. То есть не стараются при первой же возможности схалтурить, а наоборот, часто гордятся своим мастерством и стараются поддерживать эту гордость практикой» (мол.м).

«Чувство удовлетворения от хорошо сделанной работы, гордость за продукт своего труда» (мол. ж.).

«В многонациональной команде сотрудников белорусы неконфликтны и трудолюбивы. Любят тихо работать в уголке, и работать хорошо, но не умеют объявлять о проделанной работе. А часто это даже важнее, чем сама работа» (мол.ж.).

На втором месте оказалась доброжелательность, понимаемая широко — от доброты до малого уровня публичной агрессии — 18 баллов.

10 баллов набрала толерантность, понимаемая как терпимость к «иным» — людям других верований, взглядов, этнической и религиозной принадлежности. Справедливости ради: в ином, негативном смысле толерантность тоже упомянута не раз.

По 9 баллов набрали терпение (выносливость) и домовитость (хозяйственность, расчетливость без скупости). Так, «всегда иметь заначку на черный день» — традиционно одобряемая привычка.

Памяркоўнасць, рассудительность набрала 8 баллов.

По 7 баллов получили гостеприимство, любовь к порядку и взаимопомощь.

«Все-таки талака — это обычай народа, да и у Богдановича „Зноў змяшай муку з карой таўчонай, Бо памерзла ніва ў суседа“, да и без взаимопомощи на болоте не выжить» (ж. ср. возр.).

Что касается любви к порядку, один из собеседников добавляет критичное: «Где есть страх быть наказанным».

6 баллов разделили адаптивность, спокойный характер и скромность, которую, впрочем, некоторые отвечавшие связывают с недостаточно высокой самооценкой: «Сколько раз сталкивалась с неумением адекватно оценить свои заслуги, и вообще белорусам не свойственно говорить о своих успехах» (мол. ж.).

Наконец, 5 баллов «набрала» тяга к образованию: «Стремление получить высшее образование, а лучше два. И дать его детям любой ценой» (ж. ср. лет).

Остальные достоинства составили (в порядке убывания):

открытость и искренность;

находчивость и хитрость;

деликатность и дипломатичность;

реализм: «Отсутствие массово распространенной надменности и иллюзий о собственной мегазначимости — особенно в сравнении с русскими и поляками» (м. ср. лет);

порядочность;

законопослушность («Жить и соблюдать закон» (ж.ср. лет));

стремление жить лучше.

Также участники дискуссии обращают внимание и на умение любить и прощать, и на наивность, и на красоту женщин, и даже на красивое пение… Словом, все разнообразно. Это не должно смущать: люди пишут о своем опыте, перенося его на опыт народа: потому, например, открытость соседствует с хитростью…

Отрицательные характеристики

Ситуация с ними парадоксальная. Казалось бы, их называют даже больше, чем достоинств. Но эти недостатки набирают меньше баллов (т.е. представление о них разделяет меньшее число людей). Кроме того, заметен гораздо более значительный разброс между мнениями.

Наибольшая солидарность в отношении к скупости (11 баллов): некоторые называют это качество «расчетливостью». Вспомним, мы встречались с ним в первом списке: там это считалось достоинством. В чем же дело? Во-первых, в том, что отвечают разные люди с различным опытом. Во-вторых, в том, что оценка той или иной черты зависит от контекста. Вот примеры негативного контекста:

«Вот и на даче зачастую, строя забор, кусочек земли у соседа захватит. Мне кажется, склонность себе урвать побольше даже в законодательстве прослеживается. Побольше себе, а остальным и минимума хватит» (ж. зр. возр.);

«Любовь к животным довольно потребительская. „Дом сторожи, а пожрать сам найдешь“» (м. зр. возр).

В связи с этим упоминают о чрезмерной приземленности и меркантилизме: «Вось скрайні мэркантылізм і эмацыйная беднасьць — кідаюцца ў вочы!» (м. ср. лет).

По 10 баллов набирают страх и конформизм.

«Страх — главный недостаток. Страх осуждающего мнения окружающих, страх наказания за инициативу или даже мнение, притом он врожденный и неосознанный, потому на любой поступок у нас множество отговорок…» (мол. м.).

«„Боязливые, покорные“, „бытовая трусливость“, неуверенность в себе, боязнь поставить себя в неудобное положение, боязнь глупо выглядеть, зависимость от чужого мнения» (мол. ж.).

Некоторые возводят эту характеристику к толерантности, некоторые — к «памяркоўнасці»: такова тенденция последних десятилетий, в отличие от 1990-х, когда толерантность и «памяркоўнасць» считались однозначно положительными качествами: было распространено мнение, что это европейские ценности и именно они приведут нас в Европу.

В вопросе конформизма (или, как его называют некоторые участники дискуссии, «лицемерия») оценки приобретают еще большую жесткость:

«Что называется себе на уме — сразу и не поймешь. Часто могут публично менять мнение, в зависимости от выгоды или интересов семьи» (мол. ж.).

«Весьма распространенная склонность делать некрасивые вещи исподтишка — от мелких сплетен до вполне серьезной мести („партизанская республика“, ага)» (м. ср. возр.).

К конформизму возводят хитрость и изворотливость, соглашательство и подобострастие. Вспомним: в предыдущем списке хитрость и умение лавировать признаны положительными характеристиками.

9 баллов участники обсуждения дают:

равнодушию к культуре, воспитанию; отсутствию вкуса. «Наша образованность = корочки! С фермером польским (после техникума) интереснее поговорить, чем с нашим после „вышки“. Узкий кругозор. Уровень культуры низкий. Из спальных районов Минска детей в выходные массово на вёску везут, а не в театры там разные. А папы в большинстве своем с пивом и телевизором встречают weekend» (ж, ср. лет). И вновь вспомним: в списке положительных качеств — тяга к образованию и жажда любой ценой дать его своим детям. Проблема в том, что там с этим соглашается меньшая часть людей, чем в «негативном» списке. Что ж, значит, над этой точкой несоответствия надо задуматься;

неуважению к своей, белорусской культуре, стране, истории, языку. «При мне на собеседовании на карту поляка отправили домой девушку, которая не смогла ответить на вопрос: «А что вы покажете своим гостям в Минске?» Консул сказал: «Если вы не знаете историю страны, в которой родились, что вы можете знать об истории Польши?» (ж. ср. возр.);

безграничному терпению, «застойности» и равнодушию к политике. «Залішняя цярплівасць. Бракуе матывацыі і ўпэўненасці ў сабе» (ж., мол.). Отметим: терпение в значении «выносливость» в первом (позитивном) списке набрала те же 9 баллов. Это как раз пример традиционного достоинства, которое в современных условиях понимается скорее как недостаток.

Всего на балл ниже набрали:

безынициативность: «Не высовываться, выжидать. И постоянно твердить: „А что мы можем?“» (м. зр. возр.);

недопонимание ценности собственного достоинства: «Неуверенность, застенчивость, стесняются себя и своего: «А каб тут чалавек бы iшоў» (с)» (ж., мол.). Обратим внимание, что другая сторона той же медали — скромность — ценится сравнительно высоко. Однако в отрицательном смысле ее понимает большее число участников дискуссии. Конечно, эти данные нельзя экстраполировать даже на группу, а, тем более, на народ, но задуматься о том, что исконные ценности приобретают иной акцент в современности (и по какой причине), все же стоит;

завистливость. «Зависть распространена и обыденна, даже не считается чем-то низким» (мол. ж.). «Выталкивают ярких личностей» (ж., зр. возр). «Не надо мне корову, только чтоб у соседа издохла. Это общепринятое у белорусов (не просвещенных)» (мол. м.);

пьянство. «Просто мы тихие, поэтому кажется, что мы блаженные и смиренные. А мы тихий омут, который легко выпускает своих чертей под воздействием зеленого змия. Особенно в домашней обстановке» (мол. м.). Это показательно, поскольку еще 10−15 лет назад пьянство не считалось настолько существенной проблемой Беларуси.

Некоторые отмечают склонность к пассивному недовольству, «нытью», диванной интолерантности (например, гомофобии) и диванной же агрессии. Можно ответить, что диванная агрессия свойственна, пожалуй, всем народам — особенно она усиливается в эпоху интернета. Однако о прямой агрессивности белорусов не высказался никто — и это уже немало, особенно по нашим временам. Говорят о подозрительности — и тут же отвечают себе: «По поводу скрытности и хитрости смолоду запомнилось. Пожилой коллега-белорус сказал мне: «Если бы к тебе в хату за ночь трижды постучали и ты бы не знала, кто (свои, чужие, белые, красные, немцы, партизаны, бандиты), ты бы тоже была себе на уме» (ж. зр. возр.).

В качестве безусловно положительной самохарактеристики я бы назвала то, о чем участники дискуссии говорят мельком, поскольку это само собой разумеется — способность к рефлексии, здравый смысл и понимание того, что наши «недостатки и достоинства» уравновешивают друг друга.

Вот показательное высказывание молодой женщины: «Здесь уже прозвучала очень здравая мысль о том, что некоторые наши качества — как палка о двух концах. Сюда — терпение (с одной стороны, умение адаптироваться к самым сложным условиям, не теряя человеческого лица, с другой стороны — как в анекдоте про гвоздь в стуле). Сюда — способность критически мыслить («Людзей слухай, а свой розум май»; отсутствие безусловного пиетета по отношению к институту церкви — и тут же безоглядное критиканство относительно чего угодно, огульное охаивание своего и «беларус беларуса пахваліў — і не памёр»). Тот же консерватизм, во многом нам свойственный, может быть ценен, а может граничить с ретроградством».

А вообще по ответам складывается стойкое впечатление: в разговоре о положительных качествах собеседники более солидарны, в признании самокритических — менее. И при этом «квасного патриотизма» в саморефлексиях белоруса гораздо меньше, чем у иных соседей. Он отмечает недостатки не в целях «очернить», а в целях понять и усовершенствовать себя. И это уже немало.