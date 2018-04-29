«В отличие от Финляндии и Китая, в белорусской модели халява стала настоящим бичом экономики»

Ярослав Романчук – о разрушительной халяве, при которой не спасают даже мощная скандинавская культура и вековые китайские традиции.

В своем блоге в Фейсбуке известный экономист привел три примера разрушительного действия халявы — когда человек бесплатно, без обязательств и условий получает деньги, товары или услуги.

«Первый случай — Финляндия. Страна, безусловно, благополучная. Вот её власти решили проэкспериментировать с безусловным доходом в виде «базового дохода». Начали осторожно. Не сразу ввели базовый доход для всех страны, а выбрали целевую группу людей (2000 безработных в возрасте от 25 до 58 лет) ежемесячно, начиная с 2017г. давали им по $ 685 в месяц кэша — без никаких требований и условий.

Сторонники эксперимента рассуждали следующим образом. Когда человек безработный, он нервничает, переживает, у него стресс. Это мешает полноценной реинтеграции на рынок труда. Если у него в кармане будет некая минимальная сумма, то он быстрее и легче сможет решить проблему занятости. Т. е. гипотеза финского правительства была следующей: давать безработным деньги просто так, чтобы они сами решали проблему занятости.

Учёные более года наблюдали за поведением участников программы. Не дожидаясь конца года, рачительные финны, которые очень уважают науку, приняли решение прекратить эксперимент. Официальные выводы пока не опубликованы, но реакция правительства очевидна. Халява развращает, создаёт моральную угрозу для людей, разрушает культуру бережливости. Происходит привыкание людей к халяве. Праздно шатающиеся люди заражают своим стилем жизни окружающих. В результате вместо роста занятости растёт число людей, которые с протянутой рукой требуют от государства свой «заслуженный» «безусловный доход».

Второй случай – Китай. Пример поддержки малой родины в исполнении китайского миллиардера. Конечно, он не слышал об инициативе белорусских властей. Просто, разбогатев, решил поделиться материальными благами своего успеха с односельчанами. За свой счёт он построил им 258 прекрасных дорогих вилл. Три этажа, пять спален, гараж, спортплощадка и сад. На этот проект он потратил почти $ 32 млн.

Когда миллиардер Чэнь Шен начинал строить дома, в деревне было 190 семей, но во время строительства сюда переехали новые жители. Он построил ещё 68 домов, думал, что всем хватит.

И вот тут проснулся монстр жадности при распределении халявы. Жители бедной деревушки никак не могут (дома пустуют с 2016 года) поделить доставшиеся им бесплатно дома. Кто-то заявил, что собирается завести детей, и ему нужен дополнительный дом. Вдруг решили вернуться обратно в деревню давно уехавшие жители. Другие требуют дома для своих детей. Собачатся по полной.

Чэнь Шен в шоке. Он ведь хотел, как лучше. Даже рядом планировал построить свиноферму, разбить сады, чтобы людям было, где работать. Очередная попытка построить коммунизм в отдельно взятом китайском регионе провален.

Третий случай — Беларусь. У нас халявщиков среди государственных коммерческих организаций невпроворот.

Александр Лукашенко при обсуждении темы подготовки к посевной говорил о хроническом бардаке с техникой, отвратительному отношению к активам с/х организаций: «Если бы эту сельхозтехнику — тракторы, автомобильную и прицепную технику — коллективные предприятия и прочие занятые в сельском хозяйстве покупали за свой кровный рубль, пожалуйста — можете меня критиковать, даже говорить о том, что это не мое дело и нечего вмешиваться. Но когда сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности идут с протянутой рукой в бюджет и просят субсидии, дотации и кредиты, притом льготные, и за счет этого приобретают технику и проводят прочие мероприятия, тогда будьте добры достать и положить на стол свою активность по сохранности этой техники».

Вот пример белорусской системной халявы. Точно такое же отношение к любым деньгам, которые выделяются из бюджета на реализацию коммерческих проектов. Халява убивает стимулы и производительному, качественному труду, к повышению качества планирования и управления. В отличие от Финляндии и Китая, в белорусской модели Совок/Госплан халява стала настоящим бичом экономики.

Александр Лукашенко в послании-2018 сказал: «Время распределительной централизованной плановой экономики безвозвратно прошло». Сказал, но пока ничего не сделано, чтобы ликвидировать халяву из инвестиционной, производственной и потребительской деятельности. Халява для избранных (дотации, субсидии, льготные кредиты, налоговые и арендные льготы и т.д.) для одних — это повышенная, явно завышенная налоговая и фискальная нагрузка для обыкновенных производителей и потребителей. Тех, что не имеют близких связей с VIP-номенклатурой.

Вот почему базовым принципом здоровой экономики, компании и семьи должен быть принцип «Возьми, что хочешь, только заплати за это». В условиях свободного выбора и персональной ответственности», заключил Ярослав Романчук.