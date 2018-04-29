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Общество
29.04.2018
Алена Антонова
Глас народа: «Армянский вопрос крепко засел в печенках Лукашенко»

Глава Беларуси поведал о разговоре с президентом Армении и призвал чиновников «работать так, чтобы в нас потом палками не бросали».

На совещании в Житковичском райисполкоме президент напомнил о событиях в Армении, где «полыхнула вся страна».

— Я с президентом разговаривал. Он мне позвонил, говорит: Александр Григорьевич, прозевали, — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По мнению главы Беларуси, были и другие причины, которые привели к событиям в Армении, прежде всего серьезные проблемы в экономике страны и с коррупцией.

— Люди должны чувствовать и понимать, что мы стараемся для них что-то сделать, — обратился Лукашенко к чиновникам. — И работать надо так, чтобы в нас потом палками не бросали. Поэтому власть должна осуществлять свои функции как следует.

«Праведный гнев восставшего народа против тирании у диктаторов называется «прозевали!» — прокомментировал один из пользователей на дискуссионной площадке talks.by.

«Чтобы не прозевать, надо вовремя уйти — так устроена политика, — высказался автор другого комментария. — Это не хоккей, в который можно играть до тех пор, пока коньки не отбросишь. И не стоит даже пытаться трогать Конституцию, подминать её под себя в очередной раз, переделывать под свой возраст, под свою семью. Тайно, за закрытыми дверями. Народец нынче ушлый пошёл, его на мякине не проведёшь и палец в рот не положишь, в лапшу он больше не верит и к диктатуре симпатии не испытывает, если не сказать больше».

Народ в Сети переживает о судьбе подаренной Александру Лукашенко 400-литровой бочки коньяка, которая хранится в подвалах Ереванского коньячного завода «Ной».

«Лёлик, все пропало! Бочка там осталась с коньяком его. Видать, навсегда», — предположил один из форумчан.

Кроме президентской бочки в закромах ереванского завода стоят бочка коньяка, подаренная Николаю Лукашенко во время его визита с отцом в Армению в 2010-м.

На бочке — памятная табличка, на которой написано: «Запломбировано в честь Николая Александровича Лукашенко. Открыть в день свадьбы Николая Александровича Лукашенко»

Так что замечание одного из пользователей форума звучит двусмысленно: «Армянский вопрос крепко засел в печенках у Александра Григорьевича».  

Что общего у протестов в Ереване и Минске. В картинках

 
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