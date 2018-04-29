«Мстители: Война бесконечности»

К этой войне студия Marvel шла десять лет и 18 фильмов.

Пока Тони Старк и Пеппер Поттс гуляют в парковых зонах, Стражи галактики рассекают вселенную в поисках приключений, а доктор Стрэндж прохлаждается в своем нью-йоркском особняке, мощный суперзлодей по имени Танос (телосложение – как у Мистера Вселенная, подбородок – как стариковская мошонка) штурмует Асгард.

Тор и Локи пытаются сопротивляться, но безуспешно – Танос похищает у них один из шести камней бесконечности. Когда он соберет весь комплект, то сможет полностью контролировать вселенную – поворачивать время вспять, перемещаться в пространстве за долю секунды и уничтожать целые народы одним щелчком пальцев. И это вот-вот случится.

К «Войне бесконечности» студия Marvel шла десять лет и 18 фильмов – представляла супергероев, неторопливо развивала их и даже сталкивала друг с другом. И все ради этого – вот она, сила комикс-гиганта во всей величине. Большинству зрителей, которые придут на «Войну бесконечности», уже не нужно объяснять, кто этот одноглазый бородач с молотом, почему человек с лицом к.ф.-м.н. вдруг трансформируется в зеленую махину, а енот так сильно любит огнестрел. Это картина для преданных фанатов, которые все равно придут, посмотрят и восхитятся; но в то же время и настоящий crowd pleaser – очень выверенное, почти безошибочное кино, которое сделано как раз для того, чтобы на выходе из зала любой зритель почувствовал себя довольным.

И это не есть плохо. «Война бесконечности» – тут без вопросов – прекрасно сделана технически, при нужном настрое развлекает на десять из десяти и плавно подводит к следующему фильму, который выйдет на экраны ровно через год и который заявлен как сюжетный финал всех картин студии за последнюю декаду. Она в правильных пропорциях смешивает боевик с драмой: предыдущие две части «Мстителей» страдали от того, что из-за огромного числа персонажей внимание не уделялось почти никому – роли все эти супергерои выполняли скорее функциональные.

В «Войне бесконечности» это отчасти исправлено – фильм старается фокусироваться на реальных человеческих историях (на истории любви Вижна и Алой Ведьмы, например), а не на драках. Правда, это не мешает выводить важных героев на экран только на пару минут и никак их не развивать. Но при таком количестве персонажей приходится чем-то жертвовать.

Режиссеры братья Руссо прекрасно справляются с тем, чтобы не разочаровать армию фанатов, и выпускают один из немногих супергеройских фильмов, которые после себя оставляют абсолютное эмоциональное опустошение. Последние десять минут «Войны бесконечности» – потрясение, которое выводит вроде бы стандартный летний блокбастер на уровень древнегреческой трагедии. Впрочем, учитывая гаргантюанские масштабы «Войны бесконечности», это даже не удивляет.