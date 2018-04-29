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29.04.2018
Павел Печанько
В Чижовке ветер потрепал воздушных змеев

В субботу в столичной Чижовке прошел первый районный фестиваль по запуску воздушных змеев.

Начало фестиваля оказалось едва ли не единственным зрелищным моментом. Участники выстроились для демонстрации змеев. Жюри оценивало длину хвостов, размер и оформление. После чего начался запуск змеев в воздух. А дальше погода внесла свои коррективы в проведение фестиваля.


Желание совместить запуск змеев с концертной программой сыграло с организаторами злую шутку. Сцена с экраном размещается на площадке перед «Чижовка-Ареной», которая заслоняет этот участок улице Ташкентской от ветра со стороны Чижовского водохранилища. В итоге большинство змеев так и не смогли толком взлететь.

Особенно не повезло участникам, которые принесли с собой больших и слишком тяжёлых для такого ветра змеев. Возможно, учитывая погодные условия, организаторам стоило перенести запуск на открытую парковку, где и места намного больше, и ветер был сильнее.

Программа предусматривала после основного действия свободный запуск змеев для всех желающих. В итоге всё мероприятие свелось к свободному запуску.

 
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