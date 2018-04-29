«Для Саргсяна важнее остаться в истории армянского народа начальником штаба обороны Карабаха в 90-х годах, а не кровавым тираном»

Юлия Латынина – о том, почему армянский премьер отрекся от власти.

В эфире «Эха Москвы» журналистка напомнила, как в 2008-м году в Армении к власти пришел Серж Саргсян, герой Карабаха.

«Это не то, чтобы этот человек вел пиар-войны на экране телевизора, рассказывал, как у нас рассказывает Генштаб, про 70 сбитых американских ракет, умалчивает, как у нас умалчивает наш телевизор о 200 россиян, погибших под Дейр-эз-Зором. Это не то чтобы он прикрывался шахтерами и трактористам, но позировал в кабине стратегического бомбардировщика. Это важный момент. Саргсян – военный диктатор с упором не на слово «диктатор», а на слово «военный». Это человек, который лично брал Шуши. Это человек, от мужества которого зависело выживание Карабаха. Это было именно выживание, это был не тот фейк, который мы делаем в Сирии, потому что речь шла, действительно, о том, что будет с карабахскими армянами — их вырежут как вырезали армян в Турции во время армянской резни; их вырежут как зарезал этот новый национальный герой Азербайджана спящего армянского офицера, или они выживут. Вообще, на самом деле, карабахские армяне, если вы посмотрите, они очень боевые. Если вы посмотрите просто даже не Героя Советского Союза: маршал Баграмян, Бабаджанян – они все из Карабаха.

За эту свою боевую деятельность Саргсян получил пост министра обороны. Потом занялся национальной безопасностью, потом стал премьером. А в 2008 году стал преемником Роберта Кочаряна, руководителя правящей Республиканской партии. Набрал он при этом 52,82% голосов. Заметим, вовсе не диктаторский процент, причем тут же начались волнения, потому что оппозиция заявила, что выборы подтасованы, были массовые протесты. В ходе этих протестов объявили как раз в розыск нынешнего лидера оппозиции Никола Пашиняна. И в 2010 году его посадили на 7 лет. Потом сократили срок. В мае 2011 года он вышел. И поскольку он не был поражен в правах в отличие от Навального, то в отличие от России в 2017 году его избирают тоже депутатом национально собрания от партии «Елк». И даже в сентябре прошлого года он баллотировался на должность мэра Еревана, очень неплохо выступил, набрал 21% голосов».

Латынина обращает внимание на то, что это сильное отличие от России по рейтингам.

«Потому что, например, был опрос в марте 2017 года. У Саргсяна был рейтинг 39%. Скажем, это совсем не диктаторский рейтинг. То есть мы видим значительно большую мягкость режима по сравнению с Россией, потому что в России не 52% голосов насчитывают на выборах правящего кандидата. Навальный у нас не избирается в парламент. И почему вся эта мягкость? Все по той же причине: камерность. Все всех знают.

…И в стране, где все всех знают, начинает назревать понятное недовольство, потому что 80% народа живет за пределами республики не то что там, в Москве, а в Лос-Анджелесе. Крупнейшая армянская диаспора 160 тысяч человек, идентифицирующая себя как армяне, проживает в Лос-Анджелесе. Кстати, там же проживал самый богатый армянин, который был самым богатым человеком Лос-Анджелеса.

И они смотрят, как они живут, какой медианный доход армянской диаспоры в США. 60 тысяч долларов в год. Ну, это не очень большой доход. Он примерно равен даже чуть ниже медианного дохода среднего белого американца. А какой в Армении? 3, 8 тысячи долларов. Армянская диаспора, и не только диаспор, люди внутри Армении смотрят: 60 тысяч и 3,8 тысячи, разница в 17-18 раз. Эта разница точно не объясняется национальным характером. А чем она объясняется? Что Армения маленькая, она лишена выходов к морю? Швейцария тоже лишена выходов к морю. Возникает вопрос: а почему Армения не Швейцария? Ответ простой: диктатура и коррупция. Причем второе даже больше, чем первое.

Собственно, люди, видимо, давно были готовы, чтобы сместить Саргсяна. Когда он говорил, что не останется после выборов, что он уйдет с поста президента и не станет премьер-министром, то ему верили, потому что, как я уже сказала, страна маленькая, там принято отвечать за слово. Это в России, например, можно сказать: Трам-тарарам, твою мать! — и это такая пословица. Некоторые люди произносят это каждый раз после запятой. А в Армении, вообще, за это можно получить перо в бок.

И вдруг выбирают парламент, и этот парламент во главе с правящей Республиканской партией назначат его премьером. Тут же начинаются разговоры о фальсификации выборов, хотя, на самом деле, этой фальсификации было довольно мало. А когда партия выдвигает его премьером, начинается буза. Причем парламент не реагирует на это и назначает его… Потому что первые демонстрации, заметим, начались, когда выдвинули кандидатуру, а вот вторая волна демонстраций началась, когда выдвинули кандидатуру. Вот тут никто не выдержал, начались, как я уже сказала, избиения. А потом это все начало глохнуть, потому что какая армия будет защищать этот режим? Половина родственников этой армии — в рядах демонстрантов. Благодаря близости к России, конечно, Армения копировала эту олигархически коррупционную модель устройства России. А на общество более меньшего масштаба она хуже копируется.

За три дня до отречения Саргсяна умерла его мать. Ходят слухи – те самые слухи, которые справедливы на 90%, — что она его просила не упираться и уйти. И это, кстати, тоже важный фактор, на мой взгляд, самый важный. Потому что сейчас принято подтрунивать над Сагсяном. Вот кто не пинает дохлого льва? А для меня все-таки этот поступок человека, который мог стрелять в народ – и не захотел. Он был настоящий боевой генерал. Он умел стрелять только в тех, кто стреляет в армян. Сам он в армян своих стрелять не хотел. Мне кажется это очень важно. Вот это злорадное негодование: Ну что, Саргсян, утерся, ты, тиран! Вот важно, чтобы этого злорадного негодования не было. Было, наоборот, понимание того, что этот человек оказался в разы выше Януковича. Он как раз не слабак. Он человек, который реально воевал, и который очень хорошо представляет себе войну. Он не по части позирования с голым торсом. Он не взял греха на душу. Это огромная его заслуга».

На примере армянской революции Юлия Латынина назвала условия для ненасильственной смены режима: присутствие оппозиции в парламенте, более-менее свободный характер выборов, возможность объединяться на почве выборов.

«Но самое главное и печальное, что главным условием, конечно, такой революции становится нежелание власти стрелять в народ. И мы понимаем, что в Армении это было вызвано целым рядом факторов, потому что, во-первых, все друг друга знают, потому что это стрелять в племянника и в брата сестры. Но, прежде всего, это упирается в личное решение самого Саргсяна. Несмотря на коррупцию, кумовство, власть, все-таки в нем оставался тот Саргсян, который защищал Карабах, который понял, что для него важнее остаться в истории армянского народа как начальник штаба обороны Карабаха в 90-х годах, а не кровавый тиран, который расстрелял свой народ в 2018-м».

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