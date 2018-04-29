Минчанин 30 лет получал пенсию за умершую мать

Все вскрылось, когда работники социальной защиты попытались лично увидеть долгожительницу.

До недавнего времени Елена Иосифовна Глебко считалась старейшей жительницей Минска. Как ранее сообщали в соцслужбе Московского района столицы, женщина родилась 14 июля 1904 года, то есть в этом году ей должно было исполниться 114 лет. Но внезапно выяснилось, что она уже 30 лет как умерла.

Ее сын, у которого она жила, просто не сообщил о смерти матери и все это время получал за нее пенсию по поддельной доверенности. FINANCE.TUT.BY узнал подробности этой истории.

«Не будешь знать, никогда на него ничего плохого не подумаешь»

Никаких сомнений, что женщина находится в добром здравии, у работников соцзащиты администрации Московского района не возникало.

Несколько лет они давали информацию СМИ о том, что долгожительница празднует свой день рождения. Также они рассказывали, что женщина перехала в столицу из Новогрудского района Гродненской области, где ранее работала в колхозе. У нее 5 детей.

Но на самом же деле Елены Иосифовны не стало еще в 1988 году. Она умерла в возрасте 84 лет.

Все вскрылось, когда работники социальной защиты попытались лично увидеть долгожительницу. Это была уже не первая попытка повидаться с Еленой Иосифовной, они и раньше интересовались ее самочувствием, приходили к ней домой. Но сын, у которого она жила, в квартиру никого не пускал, чтобы маму не тревожить. Несколько раз он говорил, что она чувствует себя хорошо и находится в деревне в Гродненской области.

На этот раз соцработники были решительно настроены выяснить, где же все-таки находится женщина, и обратились в милицию.

Сыну Елены Иосифовны — Петру — сейчас 74 года. В столицу переехал он уже давным-давно. Живет в двухкомнатной квартире в пятиэтажке недалеко от станции метро Грушевка. Факт смерти матери мужчина скрывал не просто так. Все это время — 30 лет, он получал за нее пенсию по поддельной доверенности. Сумма ущерба, который Петр нанес государству, оценивается примерно в 100 тысяч рублей. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мы попытались поговорить с Петром, но его домашний и мобильный телефоны отключены, а дома мужчины не оказалось. Но соседи сказали, что видели его не так давно. То есть он не находится под арестом до выяснения всех обстоятельств дела.

— Жители подъезда видели его не так давно, — рассказывает сосет Петра. — Сам я, наверное, уже больше недели не виделся с ним.

Сосед сразу догадался, по какому поводу мы разыскивали Петра.

— Я сразу понял, что мужчина, получавший 30 лет за умершую мать, про которого писали в интернете, это он. Сложно вам его будет найти. К нему и милиция приезжала, и ЖЭС 3−4 месяца разыскивает, все безуспешно. Может, его нет дома, а может, просто не открывает, — рассказывает мужчина. — Он скрытный и спокойный мужчина. Не будешь знать, никогда на него ничего плохого не подумаешь. Со мной он общался нормально.

Сосед говорит, что он никогда не заходил к нему домой, Петр никого к себе не приглашал. С матерью Петра мужчина тоже не виделся.

— Я не знаю, как так на протяжении 30 лет платили пенсию человеку, который умер. Как наше государство, которое копейку не пропустит, допустило такое? — не понимает мужчина из соседней квартиры.

В администрации Московского района Минска говорили, что у Елены Иосифовны было 5 детей. Неужели братья и сестры не знали о махинациях Петра? И где же все-таки похоронена мать, что об этом никто не знал?

В одном из сельсоветов Новогрудского района нам сказали, что в подведомственной им деревне живет старшая сестра Петра.

— Зовут ее Мария Степановна, ей 88 лет. Ее брата в наших краях мы никогда не видели. Я работаю только 10 лет, поэтому саму Елену Иосифовну тоже никогда не видела, не могу сказать, когда она тут была, — рассказала нам работница сельсовета.

«Не приезжал в деревню уже больше 30 лет»

Мы связались с Марией Степановной, сетрой Петра. Она сказала, что ничего не слышала о брате уже больше 30 лет.

— Мама умерла в 1988 году. Она жила у брата в Минске, а как он помешался, я ее забрала к себе. Брат злился на нее, она из-за него часто плакала. Я посмотрела, что ей там плохо и приехала за ней, точно уже не помню, в каком году это было. Когда умерла, я сама ее похоронила, и памятник поставила. Ее могила у меня в деревне на кладбище, — рассказывает пенсионерка. — Брат даже не знает, где и когда она похоронена, потому что не приезжал в деревню уже больше 30 лет.

Мария Степановна рассказала, что из детей Елены Иосифовны живы только она и Петр.

— Уже никого нет, все умерли, только я осталась и брат. Еще двое братьев было, они тоже в Минске жили, — говорит женщина. — Мама родом из соседней деревни, всю жизнь проработала в местном колхозе. А как наш отец умер, брат забрал ее в Минск, а дом в деревне продали.

По словам Марии Степановны, у Петра нет жены, но, насколько она знает, есть дети.

— Я точно не знаю, что он там делал, как жил. Я с ним не общалась, — говорит женщина. — У меня самой трое детей. Сын был дальнобойщиком, но уже умер. Еще есть две дочки. Одна в Лиде живет, а вторая в Дятлове. Они тоже с дядей связь не поддерживают. Да и с его детьми тоже.

Нотариус: «Тот, кто дает кому-то доверенность, обязательно должен присутствовать при этом»

В управлении социальной защиты администрации Московского района Минска отказались комментировать произошедшее. Подробностей, как мужчине столько лет удавалось столько лет обходить закон и получать пенсию за мать, следствие пока не сообщает. Официальный представитель Следственного комитета по Минску Марина Дранькова говорит, что общий срок расследования, как правило, два месяца.

— Не думаю, что по этому делу его удастся закончить раньше, — сказала Марина Дранькова. — В рамках расследования выясняются все обстоятельства, направленные на получение денежных средств.

Милиция сказала, что мужчина получал пенсию по поддельной доверенности. В Первой Минской городской нотариальной конторе нам подтвердили, что получить доверенность от человека без его присутствия нельзя.

— Тот, кто дает кому-то доверенность, обязательно должен присутствовать при этом, — рассказали нам в одной из нотариальных контор. — Нотариус должен удостовериться в желании человека что-то доверить другому человеку. Он проверяет дееспособность того, кто дает доверенность. Даже если принести паспорт человека, который якобы хочет ее оформить, то это не отменяет его присутствие. Человек должен изъявить свою волю. Если доверитель будет молчать, а предполагаемое доверенное лицо говорить, то это уже повод для сомнения, что он действительно хочет оформить доверенность.

В нотариальной конторе сказали, что доверенность действует максимум три года.

— Единственный способ оформить доверенность без присутствия доверителя, это если доверитель уже и есть доверенное лицо, а доверенность, оформленная на него с правом передоверия, — говорят специалисты. — Но, чтобы все это оформить, все равно нужно присутствие.