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29.04.2018
Михаил Брошин
Невзоров объяснил Захаровой, кто и за что убил Распутина

Очередным ярким сюжетом, подаренным миру российской пропагандой, стало заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о причастности британских спецслужб к убийству Григория Распутина и Павла I. Публицист Александр Невзоров ликвидировал этот пробел в образовании спикера российского внешнеполитического ведомства.

– Сломанная, архаичная шарманка державности порой издает какие-то дикие звуки и, как правило, голосом Захаровой. Она, вообще, добрая, хорошая тетка, замечательная. Но обязанности ее превосходят ее возможности, – заявил Невзоров в эфире «Эха Москвы». – Такое бывает. Меня поставь там ЦЕРНом (Европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий – прим. «Салідарнасці») руководить – конечно, я тут же жутко осрамлюсь.

Она вот вынуждена была одна на международной арене огрызаться в этой скрипалевской истории. И вот когда у нее все отмазки кончились, Захарова на повышенных тонах обвинила Англию в гибели Павла I и Гришки Распутина. Причем, надо понимать, по ее логике, что Скрипаль – это просто месть за Павлушу и Гришу, которых когда-то убили коварные англичане.

Англичане офигели от такой злопамятности. Они, во-первых, они не помнят, что они убили Павла I, и не согласны с тем, что они убили Гришку Распутина.

Гришку убили из санитарно-гигиенических соображений монархисты, которых коробило, что Гришка на каждом углу хвастается тем, сколько раз и как он отымел эту несчастную царицу. Это их монархические сердца ранило, и они с ним все-таки разобрались…

Невзоров: народ все равно вернется в хлев первобытного мышления

 
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