Как Лукашенко белорусам «щедрые» подарки раздавал

Глава Беларуси явил народу очередную щедроту. Мост через Припять. Вернее, не то, чтобы явил, пока еще только пообещал явить к самому светлому празднику — 7 ноября.

Визитная карточка главы государства в 2010 году. Архивное фото

Александр Лукашенко прямо так и сказал: «Подарок народу надо дать». И наказал:

— Тут нам поскупиться нельзя.

Можно себе только представить, как белорусы забились в приступе благодарности за такую щедрость души президента. Целый мост подарил народу! На деньги этого же народа!! Вместо рухнувшего по вине властей, которые получают зарплаты из бюджета на то, чтобы мосты не падали, да налоги, чтобы дороги через эти мосты проходили! Ну просто аттракцион невиданной щедрости.

О широте душевной Александра Григорьевича можно слагать легенды. Чего только он ни дарил народу. И тебе Национальную библиотеку, и пачками ледовые дворцы, и резиденции. Правда, оплачиваемые, по большому счету, за счет налогоплательщиков.

Недавно вот подарил еще одно чудо расчудесное: больницу для народа и на деньги народа, в которой лечиться будут слуги народа — такой вот богатый подарок от щедрого человека.

Интересно, а дарит ли глава Беларуси что-то из своего кармана? Мы решили посмотреть, какие же ценные презенты вручал белорусам Александр Григорьевич за последнее время.

Среди самых дорогостоящих подарков оказался мини-трактор, который он подарил в минувшем ноябре многодетной семье из Буда-Кошелево. За свои ли покупал эту технику или скинулись все белорусы— открытый вопрос.

Но, справедливости ради заметим, что время от времени глава государства жертвует и своей зарплатой. Так, в 2016 году призывая белорусов скинуться на строительство детской больнице в Гомеле, Лукашенко пообещал: «Я готов свою зарплату отдавать. Надо собирать понемногу, чтобы это была общенародная стройка, а не надеяться только на республиканский бюджет».

Впрочем, когда через год naviny.by обратились в пресс-службу главы государства с вопросом, действительно ли президент отдает свою зарплату или ее часть на строительство гомельской больницы, там от комментариев отказались.

Хотя известны и другие случаи. В 2010 году с подачи теннисистки Виктории Азаренко Лукашенко перечислил свою зарплату Республиканскому центру детской онкологии и гематологии, а в 2011-м перевел две свои зарплаты на благотворительный счет в помощь жертвам теракта в минском метро. Насколько щедрый это подарок от человека, который находится на полном государственном обеспечении, судите сами.

Из презентов — к примеру, в ноябре 2016 года Лукашенко подарил журналисту TUT.BY Юрию Михалевичу клюшку с собственным автографом.

Позже клюшку продали на аукционе за 77,5 млн., отправив вырученные деньги на благотворительность.

За что журналист получил клюшку Лукашенко и был размазан главным каналом страны

А в марте нынешнего года студентке Белорусского государственного университета культуры и искусств Елизавете Запеке повезло стать счастливой обладательницей позолоченной ручки от президента: этот презент Лукашенко вручил во время встречи с творческой молодежью.

Но все же самый лучший подарок — это подарок, сделанный собственными руками. На свадьбу ведущим «Беларусь 1» Сергею Гусаченко и Ольге Макей был передан мешок картошки, которую президент вырастил на собственном поле.

В общем, и тут не поскупился.

Остается только надеяться, что, получая столь «щедрые» подарки, белорусы найдут способ при случае отблагодарить первое лицо.