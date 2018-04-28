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Общество
28.04.2018
Ольга Бурая
«Так и электорат недолго потерять»

На совещании в Житковичском райисполкоме Александр Лукашенко довольно неожиданно потребовал принять жесткие меры по борьбе с пьянством.

Иллюстративное фото

Как было отмечено на совещании представителем правоохранительных органов, пьянство представляет собой серьезную проблему, которая влияет и на дорожную безопасность, приводит к производственному травматизму. Еще одна проблема, с которой часто приходится сталкиваться, — кражи.

– Вот поэтому я и говорю: председатели райисполкомов, садитесь вместе с прокурорами и руководителями РУВД, принимайте меры. Не рассказывайте о том, что у вас не хватает полномочий. Очень жесткие принимайте меры, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

– А по пьяницам, делайте что хотите, но милиция и прокурор должны навести порядок. Нет другого пути. Ну и руководители пожестче должны подходить к этому.

На дискуссионной площадке talks.by предложили варианты борьбы с пьянством.

«Запретить было. Поднять цены на алко. Только спец магазины. Только старше 21».

«Сделайте отдельные магазины, как было при СССР, чтоб туда было нужно специально идти. Там можно и на учет ставить, кто покупает каждый день пойло».

«Я бы ввел сухой закон! Я сам не вообще не пью. И ничего, не умер. И никто ещё не умирал, от того, что перестал жрать водку и винище. Никто! А сколько бы семей уцелело? А сколько жизней спас бы сухой закон ? Отцы и матери хоть воспитанием детей занялись бы... Беда эта пьянка. Национальная беда!»

Впрочем, многие удивляются непоследовательности властей в борьбе с пьянством.

«Сначала разрешили каждому «коржиковому» комбинату чернило разливать и продавать (знатоки утверждают, что видели чернило под названием «Спорт»), от ликероводочных увеличить выпуск требовали и с реконструкцией помогали, а теперь жесткие меры по борьбе с закономерным результатом?!!»

«О какой борьбе может идти речь, когда в магазинах за 3 рубля стоит литр бырла?

А по стране гудят «винзаводы», перерабатывая тонны гнилых яблок каждый год».

«Вопрос правительству: когда прекратиться рост планов выпуска (для ЛВЗ) и планов продаж (для отделов продаж) алкогольной продукции? Вопрос к МАРТ: когда будет введен запрет на размещение алкоголя в акционных зонах, а также и создание таких акционных зон (паллетная выкладка, расширенная выкладка на рабочей полке)?? Когда прекратиться проведение дегустаций алкоголя в торговых объектах?»

«Огласите пожалуйста жесточайшие меры! Штраф пьяница не заплатит, в ЛТП всем места не хватит! Пороть на площади? И причем тут прокурор, или у нас за пьянку сразу уголовное дело можно заводить?»

«Знаем мы их меры – на рубль цену поднимут, и после 23 нельзя продавать».

«Так и электорат недолго потерять».

 
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