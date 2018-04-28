БАТЭ одержал пятую победу подряд
28 апреля продолжились матчи 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
Шахтер — Торпедо Мн — 1:0 (Лаптев, 73)
Солигорская команда после смены тренера одержала первую победу под руководством Сергея Ташуева.
БАТЭ — Слуцк — 3:1 (Сигневич, 7, 33, Скавыш, 92+ – Шикавка, 12)
После матча главный тренер борисовчан Олег Дулуб заявил: «На 15-й минуте можно было бы заканчивать игру, если бы реализовали свои моменты»
Тем временем Евгений Шикавка возглавил список бомбардиров чемпионата, забив четвертый гол в сезоне.
Неман – Динамо Мн – 0:2 (Хващинский, 23, Николич, 89)
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