БАТЭ одержал пятую победу подряд

28 апреля продолжились матчи 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

Шахтер — Торпедо Мн — 1:0 (Лаптев, 73)

Солигорская команда после смены тренера одержала первую победу под руководством Сергея Ташуева.

БАТЭ — Слуцк — 3:1 (Сигневич, 7, 33, Скавыш, 92+ – Шикавка, 12)

После матча главный тренер борисовчан Олег Дулуб заявил: «На 15-й минуте можно было бы заканчивать игру, если бы реализовали свои моменты»

Тем временем Евгений Шикавка возглавил список бомбардиров чемпионата, забив четвертый гол в сезоне.

Неман – Динамо Мн – 0:2 (Хващинский, 23, Николич, 89)

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