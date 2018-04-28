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Общество
28.04.2018
Сергей Трефилов, kp.by
Топ-7 туристических мест Беларуси, куда можно съездить на майские праздники семьей

Мы собрали небольшой гид по памятникам и местам Беларуси, которые считаются аналогами знаменитых мировых туристических Мекк.

Заметим, что многие объекты не просто претендуют на статус с громким именем, но и конкурируют с другими: все-таки наша земля действительно богата на историко-культурные жемчужины.

Белорусская Венеция

Этим титулом периодически наделяют сразу несколько мест в Беларуси. Например, в сезон паводков так нередко называют деревни на Полесье, где разливается Припять. Тот же Погост Житковичского района. А в деревне Кокорица (нынешний Дрогичинский район) в былые времена от дома к дому перебирались только на лодке по каналам. Но сегодня чаще всего так говорят о городе Глубокое на севере Витебской области - стоит он не на каналах, а на пяти озерах.

Фото: autotravel.ru

От названия озера Глубокое и пошло название города, правда, теперь его назвали Кагальное - это дань тому, что прежде в этих местах кагалами (общинами) жило много евреев. Ну а из плавсредств тут теперь только прогулочные лодки и катамараны.

Белорусский Стоунхендж

Британские ученые до сих пор спорят о том, для чего же предназначалась древняя каменная постройка за 130 км от Лондона. То ли Стоунхендж (помните, долгое время его вид был популярнейшей заставкой для рабочего стола компьютеров) - это место предсказания космических катастроф, то ли святилище, то ли кладбище. Собственно, мы не можем с абсолютной точностью сказать, с какой целью использовалась каменная группа неподалеку от озера Яново на Полотчине.

Фото: Дмитрий Ласько

Однако исследователи связывают камни, выложенные в виде буквы П, с Купальем. Есть также вариант, что предки таким образом выстроили календарь - то есть это могла быть в буквальном смысле валунная обсерватория.

Белорусский город на семи холмах

На семи холмах, как известно, построены Рим и Москва. А у нас, не поверите, это Минск! Возвышенности сосчитал еще в начале XX века сотрудник губернского статистического комитета и педагог Александр Смородский. Вспомнил же о них в конце того же века историк Захар Шибеко. Так вот, минские семь холмов - это Верхний рынок (нынешняя площадь Свободы), Троицкая гора (теперь - площадь Парижской коммуны, там, где Большой театр), Юбилейная площадь (там, где кинотеатр «Беларусь»),

Фото: Дмитрий Ласько

Золотая Горка (название говорит само за себя - теперь там костел Святого Роха), Сторожевка (церковь Марии Магдалины и гостиница «Беларусь» как раз находятся на возвышенности), Кальвария (хотя в начале ХХ века, да и в 1960-х, кладбище находилось за городом), а еще Нижний рынок (площадь 8 Марта, которая теперь совсем теряется на фоне величественного Свято-Духова кафедрального собора).

Белорусский Версаль

За такой статус также борется сразу несколько интересных мест. Среди объектов с многовековой историей, например, имение Воловичей конца XVIII - начала XIX века. Каскад озер, дворец и парк в Святске на Гродненщине размещены неподалеку от Августовского канала. А в последнее время белорусским Версалем все чаще называют прикостельную территорию в деревушке Мосар на Глубоччине.

Фото: Дмитрий Ласько

Причем преобразилась она, как говорится, у нас на глазах. Локомотивом изменений стал ксендз Юозас Булька, который создал парк под открытым небом с прудами, мостиками, скульптурами, а вдобавок - с антиалкогольным музеем. Все на этой территории связано с новозаветным сюжетом и является примером ландшафтного дизайна, который делали не профессионалы, но горячо любящие свой уголок люди. А в центре всего - величественный костел Святой Анны, разрушенный в советское время и восставший из небытия за два десятилетия усилиями знаменитого ксендза.

Белорусская Триумфальная арка

Таких в Беларуси тоже не одна. Например, теперь решается судьба одной из них, возведенной на Лидчине Радзивиллами. Но эта арка между деревнями Великое Село и Жирмуны построена в честь достижений конкретной семьи. Еще одна до середины 1960-х стояла в Молодечно - в честь героев Войска Польского (Молодечно тогда было частью Западной Беларуси - восточных «кресов» Польши).

Фото: nemiga.info

А Триумфальная арка в Могилеве появилась, что называется, по благоволению на высшем уровне. В 1780 году сооружение возвели в честь приезда императрицы Екатерины II - город с 1772-го, после I раздела Речи Посполитой, был в составе Российской империи. Именно через арку она и въехала в Могилев со своей свитой. Арка сохранилась до наших дней. Правда, проезд в советские годы замуровали, арка стала доской почета, а теперь в ней перечислены победы и достижения Советской армии в соответствующем антураже. Кстати, теперь в Могилеве планируют построить уже современную Триумфальную арку.

Белорусские Лазенки

В Жемыславле Ивьевского района сохранилась усадьба Уместовских, которая сделана по образцу варшавского королевского дворца в Лазенках. Так решила невестка купившего эту землю Якуба Уместовского. После смерти супруга Казимира Юзефа Уместовская, ставшая полноправной владелицей имения, вместо очередной перестройки деревянного хозяйского дома решила возводить что-то более капитальное и впечатляющее.

Фото: Дмитрий Ласько

Скопировать Лазенки был приглашен знаменитый тогда на белорусских землях архитектор Леонард Маркони, и ему вполне удалось повторить интерьеры и внутреннюю планировку дворца последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. Кто знает, может, необычность и помогла сохраниться нашим Лазенкам в жерле воин и социальных катаклизмов ХХ века? Теперь он находится в частном владении. Говорят, здание ждет полноценная реставрация.

Белорусская базилика Святого Петра

Без сомнений, это будславский костел Вознесения Святой Девы Марии. Вы наверняка видели невероятной красоты фото с ночных богослужений у этого костела: тысячи людей с лампадами в руках. Неудивительно, что как католики всего мира стремятся попасть на римскую площадь Сан-Пьетро и посетить главный храм, так и тысячи белорусов идут в пешие и велосипедные пилигримки к нашей святыне.

Фото: Дмитрий Ласько

Их традиция, прерванная в советское время, возобновлена в 1992-м. Кстати, храм имеет статус малой базилики - таких храмов в Беларуси всего три.

 
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