«Согласны на встречу». Голодающих матерей-328 пригласили в Администрацию президента

В Калинковичах матери осужденных по статье 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) продолжают голодовку. В субботу их пригласили в Администрацию президента.

Встреча должна состояться 2 мая, в 16.00.

Сейчас в квартире в Калинковичах голодает шесть человек, завтра их будет семь.

Фото «Радыё Свабода»

— В пятницу, примерно в полдевятого вечера, к нам пришли Виктор Замостик, председатель Калинковичского районного Совета депутатов, и Сергей Гвоздь, председатель Калинковичского райисполкома, — рассказывает организатор акции Татьяна Каневская. — Сказали, им сообщили о нас, и 2 мая пригласили нас в Администрацию президента.

Ответ мамы дали не сразу. От встречи матери не отказались, но к утру субботы составили список чиновников, с которыми хотели бы встретиться. Среди них — председатель Верховного суда Валентин Сукало, генпрокурор Александр Конюк, глава СК Иван Носкевич, глава МВД Игорь Шуневич, спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко, спикер Совета Республики Михаил Мясникович, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, помощник президента по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко.

— Мы не случайно хотим видеть именно этих людей, — продолжает Татьяна. — Именно они могут помочь и выполнить два наших требования: создать комиссию, которая бы занялась пересмотром дел по статье 328, смягчить статью 328 УК.

Утром матери передали этот список Виктору Замостику.

— Недавно чиновник снова нас посетил. Сказал, все эти люди согласны на встречу и записал наши паспортные данные, — говорит Татьяна. — 2 мая, в 16.00, нас ждут в Администрации президента.

Останавливать голодовку женщины не намерены.

— В Минск мы поедем голодные, — не отступает от своих решений Татьяна. — Мы хотим изменений, поэтому готовы идти до конца.