Снова беда с мостом: под Лунинцем поезда остановили, авто идут в объезд

В субботу днем спасателям поступило сообщение о крене моста на 363-м км автодороги М-10 (граница РФ — Гомель — Кобрин).

Оказалось, во время проведения ремонтных работ на путепроводе появилась трещина на одной из четырех железобетонных опор.

В результате было принято решение о приостановлении движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Позже БЕЛТА сообщило, что до конца дня планируется укрепить конструкции треснувшего путепровода под Лунинцем.

Лукашенко о мосте в Житковичском районе: «Тут нам поскупиться нельзя. Подарок народу надо дать»