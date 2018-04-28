Второй главбух «Минскхлебпрома» оказался в поле зрения силовиков

Силовики заинтересовались зарплатами топ-менеджеров коммунального предприятия «Минскхлебпром». Данную информацию TUT.BY сообщил информированный источник и частично подтвердили в Следственном комитете.

По данным собеседника, в поле зрения правоохранительных органов угодила главный бухгалтер «Минскхлебпрома», которая якобы в 2016 году начисляла месячное жалованье себе и некоторым топ-менеджерам «раз в десять» выше средней зарплаты по предприятию, которая в то время составила около 900 рублей. По оценкам силовиков, причиненный ущерб «Минскхлебпрому» может превысить 170 тысяч рублей.

В настоящее время Центральным районным отделом СК расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса по факту начисления и выплаты денежных средств с превышением установленных коэффициентов в КУП «Минскхлебпром».

В совершении преступления подозревается главбух предприятия, также проверяется причастность иных лиц. Проводятся следственные действия для установления обстоятельств и суммы причиненного ущерба, сообщили в пресс-службе СК.

Фигуранты дела продолжают занимать свои должности.

Получить комментарий у гендиректора «Минскхлебпрома», его зама и главбуха пока не удалось.

Стоит сказать, что за последние 6 лет это второй случай на «Минскхлебпроме», когда руководители попадают под прицел правоохранителей. В 2013 году тогдашняя главбух «Минскхлебпрома» Ольга Малюга за получение взяток была осуждена на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права занимать руководящие должности в течение 5 лет.

Суд установил, что осенью 2011 года она принимала от представителей 6 компаний материальные ценности (деньги, косметику, коробку конфет, шоколадку, банку кофе) за положительное решение вопросов о погашении задолженности со стороны «Минскхлебпрома» за поставленную продукцию либо оказанные услуги по грузоперевозкам. За месяц обвиняемая получила в качестве взяток 1116 долларов.