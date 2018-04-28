В Солигорске помянули погибших рабочих. Фотофакт

28 апреля активисты и лидеры Белорусского Независимого профсоюза (БНП) в Солигорске отметили Международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе.

Активисты первичной организации Независимого профсоюза на ОАО «Беларуськалий» возложили цветы к стеле памяти погибших на производстве в деревне Чижевичи и к памятнику шахтеру в Солигорске. В мероприятии приняли участие как действующие, так и бывшие активисты профсоюза.

Позже в офисе БНП прошел круглый стол на тему безопасности производства с участием экс-председателя НПГ Николая Новика, председателя БНП Николая Зимина и председателя НПГ Сергея Черкасова.