«Голодные игры» в минском магазине: масло вырывали друг у друга из рук

На улице Космонавтов, 5а начал работу пятидесятый по счету магазин «Виталюр». Анонсированная накануне акция привела к ажиотажу, пишет Onliner.by.

До 30 апреля все посетители смогут приобрести акционные товары по тарифу «два по цене одного». Причем во всей сети. Главный продукт среди акционных — подсолнечное масло (с добавлением оливкового). Именно из-за него разгорелись самые жаркие битвы среди посетителей.

Предполагая, что в магазине может начаться схватка, владельцы объекта разместили четыре или пять точек в зале, где в ожидании своего звездного часа находились бутылки с маслом. Ближе к полудню первую часть ожидавших на улице людей запустили в зал. Сказать, что люди двигались интеллигентно и не спеша, — значит слукавить. Большинство ринулось напролом, успевая при этом захватить тележки (предпочтительно) и корзины (менее желательно).

А потом начались «голодные игры»: масло хватали даже не бутылками, а ящиками. Нередко с остервенением, были даже случаи вырывания тары друг у друга из рук. Понятно, что все это не от хорошей жизни, но все же…

На вопрос, куда столько масла (а у некоторых все тележки были засыпаны им), люди отвечали, что берут себе и родственникам. Препону в виде 10 бутылок в одном чеке народ обошел легко: пришли не по одному или просили разбить покупку на несколько чеков.

Но были среди этого сумасшествия и светлые моменты — те, кто ухватил много, иногда делились с теми, кому ничего не осталось.