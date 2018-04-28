«Дело профсоюзов»: следственная группа увеличена с 2 до 8 человек

Между тем, 1 мая истекает срок предварительного расследования уголовного дела. Следственная группа по уголовному «делу профсоюзов» увеличена с двух до восьми человек.

Фигуранты уголовного дела: председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич и председатель Минской городской организации РЭП Игорь Комлик - ознакомились с составом обновленной следственной группы.

В состав группы включены следователи четырех районных управлений Следственного комитета Минска: Фрунзенского, Ленинского, Первомайского и Заводского; кроме того, в состав группы входит следователь Минского областного управления СК. Руководит группой майор Захаров.

— 1 мая истекает срок предварительного расследования уголовного дела. Похоже, укрепление следственной группы вызвано необходимостью изучить материалы опросов свыше 500 членов профсоюза, проведенных с начала года, - сообщил сайту praca-by.info Геннадий Федынич.

Лидер профсоюза считает «крайне ничтожными» шансы на прекращение уголовного дела, по мнению Геннадия Федынича, скорее всего, сроки расследования дела будут продлены.

Кроме того, после 1 мая появятся результаты экспертизы компьютеров и флешек, изъятых в августе 2017 года во время обыска в профсоюзе РЭП.

Утром 2 августа 2017 года сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыск в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у председателя профсоюза Геннадия Федынича и главного бухгалтера Игоря Комлика.

Затем было объявлено, что в отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Игорь Комлик провел за решеткой два месяца, Геннадий Федынич находится под подпиской о невыезде. Оба считают себя невиновными и выплачивать начисленные им налоги не собираются.