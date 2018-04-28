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В мире
28.04.2018
Салiдарнасць
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Обложка дня. Новый железный занавес?
В свежем номере американского журнала Newsweek президенту России посвящена редакционная статья под названием «Новый железный занавес?».
Обложка дня. Кто спасет Запад?
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