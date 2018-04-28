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Комментарии
28.04.2018
Радзиховский: Корея – еще одна подлянка России

Российский публицист Леонид Радзиховский рассказал, почему КНДР резко изменила внешнеполитический курс:

― Сейчас нам опять не повезло: Корея – еще одна подлянка нам, ― сказал Радзиховский в эфире «Эха Москвы». ― Значит, понятно, что в тот момент, когда корейцы замирились, нашего полку убыло… Мы были хоть в какой-то компании, а теперь и компании-то нет: остались мы да Иран, ты да я, да мы с тобою.

Естественно, Россия будет стараться по мере сил не дать замириться, но это дело пустое. Уже Россия объясняет, что американцы должны снять часть санкций, пойти навстречу лидеру КНДР. Ну, то есть дает американцам советы. Но русские советы не нужны американцам, и самое ужасное, что они не нужны господину Ким Чен Ыну.

― А он зачем вообще это сделал? Просто из-за санкций уже Северная Корея исчерпала свои ресурсы и он понял, что дальше уже ехать некуда? – поинтересовалась ведущая Оксана Пашина.

― Да. У нас из-за санкций ресурсы абсолютно не исчерпаны, потому что у нас есть нефть. А нефть знай себе дорожает.

Нефть есть, ума не надо. Нефть дорожает – гуляй рванина, и уровень жизни как минимум не падает. А в Корее понты есть, а нефти нет. А понты без нефти, как говорится, как брачная ночь без невесты…

 
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