«Я женщина в мужском теле». Андрогин рассказал, каково быть не таким, как все

Андрею 18 лет, у него длинные волосы, он пользуется косметикой и считает себя андрогином (человеком, наделенный внешними признаками обоих полов).

Парень живет в Несвиже. В Барановичах занимался в модельном агентстве. Андрей рассказал Intex-press, каково человеку с нестандартной внешностью жить в провинции, как его встречают в магазинах женской одежды, почему он не носит юбки и ждут ли его в армии.

Издевались, обзывали педиком

Я рос в многодетной семье, был пятым самым младшим ребенком. В детстве, как и все мальчишки, играл с друзьями в войнушку и футбол. Внешне от сверстников тоже не отличался. Единственное, хотел иметь длинные волосы, но родители всегда стригли коротко.

В старших классах одноклассники поняли, что я другой. Я вел себя манерно, плавно двигался, ходил от бедра. Да и фигура была, как у модели: 90-60-90. Надо мной стали издеваться, обзывать педиком. Однажды сверстники попытались подговорить всю школу, чтобы меня называли Дрю. Им казалось, это гейское имя. Я не реагировал на издевки, и вскоре все затихло.

Фото: Евгений Тиханович

Из-за постоянного прессинга я начал прогуливать школу. Учителя кричали, вызывали к директору, меня даже поставили на учет. Регулярно ходить в школу я так и не стал, но занимался дома: узнавал домашние задания и исправно выполнял их. Поэтому оценки мои не снизились, а стали лучше – школу я окончил хорошистом, со средним баллом 7,4.

Несмотря на издевки и непонимание со стороны сверстников, я не считал, что как-то отличаюсь от других. Однако в 10-м классе в интернете наткнулся на статью про Андрея Пежича – известного австралийского андрогина. Тогда я понял, как называется то, кем я себя чувствую.

Фото: Karina White

«Смотрите, мальчик как девочка!»

С родителями у меня хорошие отношения: я рос в любви и достатке. Конфликтов по поводу моей внешности не было. Раньше они считали, что я перерасту и стану нормальным. А сейчас говорят: «Твоя жизнь, живи, как хочешь».

Если родители привыкли к тому, как я выгляжу, то окружающие на меня реагирует по-разному. Даже когда я одеваюсь в мужские джинсы, пуховик и кроссовки, люди все равно разглядывают меня, оборачиваются вслед. Дети часто тычут: «Смотрите, мальчик как девочка!». А один раз бабушка спросила: «Ты кто? Мальчик или девочка?». А бывает, говорят: «Классно выглядишь». Но это очень редко.

Домогательств со стороны окружающих в моей жизни не было, но в соцсетях мне постоянно пишут девушки и парни. Предлагают познакомиться и заняться сексом. Парни за тридцать в первую минуту знакомства скидывают фото полового органа и пишут: «Привет, красавица, давай знакомиться» или «Хочешь, приеду, буду с тобой жить». Их не смущает, что в профиле указано имя – Андрей.

Андрей на показе одежды в Барановичах. Фото: Владимир Зацепин

Друзья – девушки

Романтических отношений у меня никогда не было. В плане эмоций я холодный человек. Все, что я испытываю к людям, – это смех и раздражение. Но друзья у меня есть. В основном – девушки. Так уж выходит, что мои интересы чаще пересекаются с интересами девочек. Моя подруга-визажист, например, научила меня краситься. Я и сам немного умел, но она исправляла ошибки.

Дома у меня очень много косметики. У мамы и сестер, вместе взятых, столько нет. В основном пользуюсь уходовой косметикой: масками для лица, различными кремами, есть даже для век. Также у меня имеется и декоративная косметика: несколько тональных основ, палетки теней, нюдовые помады, тушь и подводка. В повседневной жизни я не крашусь, макияж использую только для фотосъемок.

Не поняли, что я парень

В прошлом году в соцсетях меня пригласили на кастинг в модельное агентство в Барановичах. Моделинг мне нравился с детства, и я не раздумывая поехал туда, хотя родители выступили против.

Первое время в агентстве другие модели смотрели на меня косо, смеялись за спиной. Было неприятно. Но со временем они ко мне привыкли и мы стали дружить. Преподаватели же сразу хорошо ко мне отнеслись.

После обучения в агентстве я впервые участвовал в показе в женском образе. Мне сделали макияж, выпрямили волосы и дали черное длинное платье в пол. Я немного нервничал, но все прошло отлично. Многие зрители, думаю, даже и не поняли, что я парень.

«Это женские вещи, уходите»

Мой гардероб состоит из унисекс-вещей. Прогуливаясь по магазинам, первым делом я захожу в женский отдел. Зачастую продавцы говорят: «Извините, но это отдел не для мужчин». Тогда я отвечаю: «Извините, я знаю».

Однажды в Минске меня выгнали из магазина со словами: «Это женские вещи, уходите». Я мог написать жалобу, поднять шум, но в тот день у меня не было настроения. Кстати, я еще ни разу не видел такой юбки, которую мне бы захотелось надеть. Но как только увижу — сразу сделаю это. Мне плевать, кто что скажет.

У работницы военкомата глаза вылезли на лоб

В феврале я ходил в военкомат: взять направления на анализы и расписаться, что получил повестку. А за неделю до этого я нарастил ногти. У работницы военкомата глаза вылезли на лоб. Но при этом она ничего не сказала. Я думаю, она поняла, что мои ногти круче, чем ее.

По итогу обследования врачи сказали, что я не годен. У меня сколиоз, остеохондроз и кифоз. Все II степени. А еще – недобор веса. Вешу 60 кг при росте 187 см. Но я хочу еще сбросить, до 55. Будет идеально.

Мое тело – мое дело

Я не такой, как все, и привык к негативу со стороны окружающих: общество редко воспринимает людей, которые отличаются от других. Но я уверен, что быть не таким, как все, не так уж и плохо. Это личное дело каждого: мое тело — мое дело. А на отношение окружающих мне плевать. В конфликты я не вступаю, за годы издевательств понял одно: проще промолчать.

На вопросы типа «Ты мальчик или девочка?» могу ответить так: я женщина в мужском теле. И мне нравится, что я парень. Менять пол я не собираюсь.

О будущем я пока не задумывался, но в ближайшее время планирую работать моделью. Хочу обновить портфолио, отправить его в несколько модельных агентств России, заключить контракты и уехать в Китай. Найти там работу для меня не будет проблемой: китайцы любят моделей с нестандартной внешностью.