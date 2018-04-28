Чем отличается диалог журналистов и президентов в России и в Украине

Российский медиакритик Игорь Яковенко сравнил на ej.ru коммуникацию прессы с главами двух государств.

– К сожалению, я, по понятным причинам, не могу комментировать события внутриполитической жизни Украины и критиковать украинские СМИ. Поэтому в отношении программы «Свобода слова» на канале ICTV, куда был приглашен президент Порошенко, ограничусь только сравнением того, как чисто внешне выглядит диалог журналистов и глав государств в России и в Украине.

В России эта коммуникация бывает в двух основных форматах. Первый формат: сотрудник СМИ берет интервью у Путина. В этом случае сотрудник СМИ превращается в подставку для микрофона. Причем подставку крайне льстивую и угодливую, стремящуюся задавать вопросы из серии: «Как Вам удается держать на плечах Земной шар, ведь он же такой тяжелый неудобный?».

Второй формат — так называемая большая пресс-конференция» — это когда сотрудники СМИ выступают либо в роли ходоков, выполняющих поручение местного начальства по проталкиванию строительства бани вне очереди, либо соревнуются в идиотизме, спрашивая президента, какую кашу он любит и кем он хотел быть в детстве.

Отношение к Порошенко на украинском телеканале было принципиально иным. Он был приглашен как вполне заурядный эксперт по вопросу создания единой поместной церкви в Украине.

Ведущий Вадим Карпьяк с ходу задал ему главный вопрос о соответствии его визита к Вселенскому патриарху Варфоломею — статье 35 Конституции Украины, закрепляющий светский характер власти. Порошенко вполне ожидаемо ответил, что вопросы, которые он обсуждал с церковными иерархами в Стамбуле, «выходят далеко за пределы церковных вопросов, потому что речь идет о независимости Украины». Президент Украины ответил на вопросы и ушел, а программа продолжалась.

То есть глава государства не воспринимается в Украине как носитель сакральной власти и сакральной же истины. Позвали — пришел. Спросили — ответил. Ушел — продолжили разбираться без него. В этом Украина ближе к европейским странам, чем Россия. Я надеюсь дожить до того момента, когда смогу наконец критиковать украинские СМИ и украинских коллег. А пока только зафиксирую ту пропасть, которая выросла между тем, как относятся к власти ведущие российские и украинские СМИ.

Визит Порошенко в Стамбул и его встреча с патриархом Варфоломеем вызвали настоящую истерику на российских телеканалах. В «Воскресном вечере» от 22.04.18 об этом орали почти час. «Украина — теократическое государство! Порошенко хочет стать спецпатриархом!» — авторитетно заявил Кургинян. Украинский политолог Василь Вакаров попытался что-то объяснить российской публике, но его тут же прервала Елена Бондаренко, бывший депутат Верховной рады. «Идиот!» — громогласно объявила Бондаренко, тыча рукой в политолога Вакарова.

Соловьев попросил Бондаренко «не обзываться», но сделал это с такой поощряющей улыбкой, что Бандаренко еще несколько раз сообщила политологу Вакарову, что он — идиот, после чего Вакаров замолчал.

Больше всего церковный вопрос взволновал беглого украинского политика Игоря Маркова. «Это — религиозная война! Вы захлебнетесь кровью!!!» — орал Марков, и было видно, каких трудов ему стоит сдерживаться, чтобы не приступить к боевым действиям прямо в студии «России 1». «Мы вашу погань всю повесим на столбах!

Недолго вам осталось!» — вопил богомольный Марков на украинских экспертов Вакарова и Трюхана, которые пытались объяснить, почему в Украине есть люди, не согласные с тем, что церковь на их территории управляется из Москвы — столицы государства, напавшего на Украину и оккупировавшего часть ее территории.

«Когда ваша власть поймет, что Украина — отдельное государство, между нашими странами станет возможен диалог», — попытался найти свет в конце тоннеля украинской эксперт Трюхан. Но неуместные поиски света на российском телеканале были немедленно пресечены Соловьевым. «Вы — под бандеровским игом!» — рассказал Соловьев украинским экспертам. Видя, что украинские эксперты с этим не согласны, Соловьев внес коррективы: «Вы — бандеровские недобитки! И обязанность российского государства очистить землю от таких как вы!»

Я не думаю, что отношения между Украиной и Россией наладятся, как только из медийного пространства России исчезнет Соловьев. Это необходимое, но, видимо, недостаточное условие. Исчезновение из телевизора Соловьева и ему подобных может стать предвестником того, что в стране начались перемены к лучшему…