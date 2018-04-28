Навальный объяснил, как олигарх дал взятку вице-премьеру

О механизме передачи денег оппозиционер рассказал на своем Youtube-канале.

В поле зрения Алексея Навального попала сделка между олигархом Михаилом Прохоровым и российским вице-премьером Александром Хлопониным.

Хлопонин продал Прохорову виллу в Италии по цене, в три раза превышающей рыночную – за 35 млн евро.

Навальный полагает, что эта сделка могла быть формой взятки, т.к. сфера ответственности вице-премьера (природопользование) связана с бизнесом Прохорова.

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