Лукашенко: «Хватит ныть»

Глава государства вспомнил о попытке создания «Полесской республики».

Александр Лукашенко утром в субботу на совещании в Житковичском райисполкоме заявил (цитируется по БЕЛТА):

– Смотрите, чтобы мы не потеряли то, что имеем. И все сейчас это зависит от нас. Мы можем сделать свою страну не просто на словах процветающей, а цветущим краем. Только надо голову на плечах держать.

Не будет дисциплины, будете искать объективные причины, работы не получится. Хватит ходить и ныть, что мы чего-то не можем. Будем ныть до тех пор, пока или не перевернут, как в Армении или в Украине, или вообще на куски разорвут. Будет как в 1993-1994 годах, когда вы тут Полесскую республику хотели создать. Благо, что полешуки не глупые люди.

…Думайте везде. Бешеных шальных денег нет и не будет. Я к тому, что не говорите, что у нас глупые или еще какие-то люди и у нас не хватает кадров. Всего у нас хватает.

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