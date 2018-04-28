Шпаргалка тунеядца

Кого считают иждивенцем, какие услуги и с какого числа они оплатят по полной.

1 Кто не будет считаться тунеядцем?

Те, у кого есть официальная работа; ИП, адвокаты, нотариусы, ремесленники, занимающиеся агротуризмом; инвалиды; официальные безработные; студенты дневного отделения; члены национальных и сборных команд по видам спорта; священнослужители; творческие работники; те, у кого есть личное подсобное хозяйство (кроме жителей Минска и областных центров); сдающие внаем квартиры; жены и супруги военных и молодых специалистов, если не смогут трудоустроиться по месту работы супруга (супруги).

Один из родителей, который воспитывает ребенка до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, а также троих и более не совершеннолетних детей.

Кстати, у белорусов, которые потеряли работу, есть как минимум 3 месяца на поиск работы, чтобы не считаться тунеядцами.

2 Чем будут заниматься комиссии по трудоустройству и кто войдет в их состав?

В регионах создадут комиссии, которые будут принимать решения по тем, кто попал под действие декрета о содействии занятости. Комиссии будут в том числе направлять безработных в центры занятости, а принимать решения о них направлении в ЛТП.

Председателем комиссии будет председатель районного или городского совета депутатов, а в местных администрациях — глава администрации района в городе.

3 Кто под декрет не подпадают, но в комиссию по тунеядцам обратиться придется?

Жены и супруги молодых специалистов и военных, которые не могут найти работу в той местности, где их мужья или жены проходят военную службу или работают по распределению, должны обратиться в тунеядскую комиссию, чтобы платить за услуги по льготным тарифам. Это касается также работающих за границей.

4 Будут ли считаться тунеядцами те, кто работает и учится за границей?

Работающим за границей, чтобы не считаться тунеядцами и не оплачивать услуги по полным тарифам, нужно обратиться с комиссию с заявлением и документами, которые подтверждают официальную работу за рубежом.

Подпадают ли под действие тунеядского документа те, кто учится за границей, в документах не прописано. В Минтруда говорят, чтобы не оплачивать услуги по полной стоимости, им все равно придется обращаться в комиссии по тунеядцам.

5 Когда в Беларуси создадут базу тунеядцев?

Формировать базу тунеядцев будет Минтруда. Эту базу планируют создать к 1 декабря этого года, она будет обновляться раз в квартал.

6 Что делать тем, кто прогнозирует, что попадет в базу тунеядцев?

Белорусам, которые предполагают, что подпадут под действие декрета, в Минтруда советуют «предпринимать действия» — легализовать свой статус или трудоустроиться.

7 Как узнать, что оказался в числе тунеядцев?

В постановлениях правительства это не прописано. В Минтруда говорят, что решение о способах извещения будут принимать на местах. Но в любом случае власти известят граждан, что они оказались среди тунеядцев.

8 Можно ли и где обжаловать решение комиссии по тунеядцам?

Нет. Обжалование решений комиссией по координации работы по содействию занятости населения не предусмотрено, отмечают в Минтруда.

9 Из-за каких трудных жизненных ситуаций могут освободить от полной уплаты услуг?

Список причин, которые позволят получить освобождение от полной оплаты услуг, намерены составить специалисты Минтруда и разослать его по регионам. Под трудной жизненной ситуацией считаются «объективные обстоятельства, которые тунеядец не может преодолеть за счет имеющихся возможностей».

10 Заработает ли государство на тунеядцах?

Власти говорят, что цель декрета — не пополнение дохода бюджета, а оказание содействия занятости населению в трудоустройстве. «Дойти до каждого человека, предложить услуги по трудоустройству или переобучению».

11 Сколько белорусов подпадет под действие декрета?

В Минтруда ранее прогнозировали, что около 250 тысяч белорусов могут попасть под действие декрета № 1. Однако сейчас в ведомстве затрудняются ответить на этот вопрос.

