.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Лукашенко: «Хватит ныть»
Шпаргалка тунеядца
«Беларусьфильм» растерял кадры. Зарплаты маленькие. Люди уехали кто куда»
Пенсионерки из «Отрядов Путина» сожгли фото Дурова и пригрозили ему. Видеофакт
В США погиб белорус: сорвался с аттракциона «Огненное кольцо»
Дойти к IT: «мелкими шагами» или через стремительный «минисовмин»?
Жительница Лиды пыталась дать взятку гаишнику и попала на видео
«Хаос и разочарование»: брестское «Динамо» теряет очки и множит скандалы
ФПБ обнаружила работников, которых перевели на рабочий день в 1,5 часа с перерывом на обед
Лукашенко: «Тут нам поскупиться нельзя. Подарок народу надо дать»
Як дэпутат Навумовіч разбіраўся, ці ў Беларусі заблакаваная «Хартыя» (стэнаграма)
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Давыдько и Гайдукевича на российском ТВ заставляли ответить, чей Крым
Еще один косяк Лукашенко во время послания-2018
«Там нет такого напряжения». Белорусская школьница рассказала о своей учебе в США
Как Лукашенко присоединился к «Чернобыльскому шляху»
Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Депутат судится с женщиной, назвавшей его вором
Жители какой страны больше всех работают, а какой зарабатывают? И где там белорусы
Беларускі галадамор. 10 фактаў пра голад у БССР у 30-х і 40-х гадах
Реплика дня: «Вот на эти $ 68 государство и проживёт»
Кузнецов: «Девочка из Минска услышала, что я из Гомеля, и спросила: «А вы там не светитесь?»
Один пример, намекающий на существование массовой коррупции в Беларуси
Лукашенко второй раз за десять лет вспомнил про «эскадрон смерти»?
Ну и ну! Озвучена версия странного побега главы Гомельского района
«Богатые будут жить за счет бедных». Эксперт обескуражен поправками в Жилищный кодекс
Почему от ободряющих заявлений Лукашенко становится тревожно
«Весь салон залит кровью»: как СССР сбил корейский «Боинг»
Кочанова оттеснила Кобякова на периферию
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как Лукашенко присоединился к «Чернобыльскому шляху»
Фактчекинг. Достижения Беларуси, показанные по ТВ после речи Лукашенко
13 грузовиков встали под мостом, чтобы помешать мужчине спрыгнуть вниз
«Мертвая тишина». С какими лицами депутаты, министры и послы слушали Лукашенко
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
28.04.2018
«Беларусьфильм» растерял кадры. Зарплаты маленькие. Люди уехали кто куда»

Известный белорусский сценарист и режиссер Андрей Курейчик поделился с by.tribuna.com мнением о том, какой фильм можно снять об истории спортивных побед Беларуси.

– Я рассматривал наши победы на Олимпийских играх. Разные. И летние, и зимние. Вот у нас сейчас будет гигантский турнир Европейские игры. Гигантский! Там одних волонтеров должно быть 8 тысяч человек. Больше в три раза чем на чемпионате мира по хоккею. И я смотрел наших победителей в разных летних видах спорта. Это очень интересно, потому что там разные люди. У нас были те, кто побеждал в легкой атлетике, стрельбе. Были байдарочники.

– А вот есть история Юлии Нестеренко.

– Могла бы быть. Это кино. Потому что у нее хорошая дистанция. Вот эти секунды можно снять, растянуть. Там мощные темнокожие соперницы. И она такая хрупкая бежит и побеждает.

Про борцов всегда очень интересно. Столкновения, волевой вид спорта.

Мне все нравится, что связано со скоростью: лодки, байдарки, каноэ – перфект. Можно.

Но игровые сложнее. Там много персонажей. Реально показать целую команду – я замучался.

– Скажите. Вот у вас готов сценарий, допустим, с Нестеренко. А дальше ведь сложно воплотить?

– Я не знаю. Потому что в принципе на уровне Министерства культуры они говорят: «Да, мы готовы. Несите». Но у нас на данной этапе такой слабый «Беларусьфильм»... Он снимает так плохо, что ему дай гениальный сценарий, то он снимет какой-то… Вот не получается! Они растеряли кадры. Зарплаты маленькие. И люди уехали кто куда.  Осталась там какая-то болотистая почва. И ты даже имея очень хороший сценарий – не понимаешь, как там снять кино. А они в долгах все еще. Допустим, государство дает им миллион долларов, и они тут же полмиллиона на долги просто. Все. Денег нет. Снимайте за три копейки.

А за три копейки очередное плохое кино. Поэтому жалко отдавать серьезную историю и крутую вот в такие руки кривые. Хочется, чтобы это было сделано классно и на уровне. И это можно сделать. Потому что там и наши ребята снимают. «Легенду №17» снимали в Минске. Все это можно снять.  Было бы желание, – сказал Курейчик.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Лукашенко: «Кто гробит сырье — сядет в тюрьму, а правительство выгоню»
Пенсии увеличиваются, а пенсионеры беднеют
«Гуляй, товарищ! Мы в буме»
Безнадега точка бай, или Что мы знаем о трех районах Беларуси, где очень мало платят
Удивительный стоп-кадр, который многое объясняет
На дворе цветет Жасмин
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY