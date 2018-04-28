«Беларусьфильм» растерял кадры. Зарплаты маленькие. Люди уехали кто куда»

Известный белорусский сценарист и режиссер Андрей Курейчик поделился с by.tribuna.com мнением о том, какой фильм можно снять об истории спортивных побед Беларуси.

– Я рассматривал наши победы на Олимпийских играх. Разные. И летние, и зимние. Вот у нас сейчас будет гигантский турнир Европейские игры. Гигантский! Там одних волонтеров должно быть 8 тысяч человек. Больше в три раза чем на чемпионате мира по хоккею. И я смотрел наших победителей в разных летних видах спорта. Это очень интересно, потому что там разные люди. У нас были те, кто побеждал в легкой атлетике, стрельбе. Были байдарочники.

– А вот есть история Юлии Нестеренко.

– Могла бы быть. Это кино. Потому что у нее хорошая дистанция. Вот эти секунды можно снять, растянуть. Там мощные темнокожие соперницы. И она такая хрупкая бежит и побеждает.

Про борцов всегда очень интересно. Столкновения, волевой вид спорта.

Мне все нравится, что связано со скоростью: лодки, байдарки, каноэ – перфект. Можно.

Но игровые сложнее. Там много персонажей. Реально показать целую команду – я замучался.

– Скажите. Вот у вас готов сценарий, допустим, с Нестеренко. А дальше ведь сложно воплотить?

– Я не знаю. Потому что в принципе на уровне Министерства культуры они говорят: «Да, мы готовы. Несите». Но у нас на данной этапе такой слабый «Беларусьфильм»... Он снимает так плохо, что ему дай гениальный сценарий, то он снимет какой-то… Вот не получается! Они растеряли кадры. Зарплаты маленькие. И люди уехали кто куда. Осталась там какая-то болотистая почва. И ты даже имея очень хороший сценарий – не понимаешь, как там снять кино. А они в долгах все еще. Допустим, государство дает им миллион долларов, и они тут же полмиллиона на долги просто. Все. Денег нет. Снимайте за три копейки.

А за три копейки очередное плохое кино. Поэтому жалко отдавать серьезную историю и крутую вот в такие руки кривые. Хочется, чтобы это было сделано классно и на уровне. И это можно сделать. Потому что там и наши ребята снимают. «Легенду №17» снимали в Минске. Все это можно снять. Было бы желание, – сказал Курейчик.