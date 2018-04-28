Экономист Ярослав Романчук – о бурном росте зарплаты белорусов.

Рисунок Василия Почицкого, «Белгазета»

В тексте на teleskop-by.org эксперт назвал один из главных признаков активного использования в Беларуси государственных анаболиков. Им является бурный рост зарплаты.

– Номинальная начисленная среднемесячная зарплата в январе – феврале увеличилась на 18,4%, что при стоящем курсе BYN-рубля было воспринято населением, как сигнал «Гуляй, товарищ! Мы в буме», – отмечает Ярослав Романчук.

– Заметим, что население тратило не заработанные деньги, а опять зря-плату. При росте производительности труда в январе – феврале 2018г. на 5,9% реальная зарплата выросла на 13,4%, а реальные располагаемые денежные доходы – на 7,5%. Новых источников оборотного капитала у львиной доли предприятий не появилось.

За январь – февраль 2018г. только средние и большие предприятий потратили на погашение кредитов BYN8,4 млрд. или 25,8% выручки. Рост этого показателя на 32,2% говорит о том, что коммерческие организации значительную часть времени работали на банки. При этом объём чистой прибыли за январь – февраль 2018г. оказался на 31,3% меньше, чем было в аналогичном периоде 2017г.

Вполне вероятно, что I квартал 2018г. станет самым успешным периодом 2018-го года. Беларусь вынуждена будет адаптироваться к внешним шокам, которые придут из России. В контексте хронических молочных, мясных, сахарных, овощных, фруктовых товарных конфликтов Беларусь и Россию ждёт очередное испытание санкциями. Не факт, что поведение правительств будет синхронным и согласованным, что добавляет неопределённости не только в прогноз экономического развития, но также в динамику интеграционных процессов.

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