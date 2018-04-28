Пенсионерки из «Отрядов Путина» сожгли фото Дурова и пригрозили ему. Видеофакт

На YouTube-канале «Отряды Путина» появилось видео, где зафиксировано, как пожилые россиянки демонстративно рвут распечатки с логотипом Telegram и фотоснимком его создателя Павла Дурова.

Дурова назвали предателем, потому что он «против России», и посоветовали ему «гореть всю жизнь и сгореть дотла».

– Дуров, уймись! Иначе мы придем к тебе. И будет тебе плохо, — предупредили пожилые женщины.

Фотожабы: «Россия блокирует белорусскую молочку, потому что в ней обнаружен Telegram»