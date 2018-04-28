В США погиб белорус: сорвался с аттракциона «Огненное кольцо»

Трагический случай произошел ночью 26 апреля на ярмарке в городе Александр (штат Алабама).

45-летний мужчина без страховки забрался на 9-метровую высоту — оператор попросил его помочь проверить состояние конструкции аттракциона. Впоследствии к аттракциону подошел другой сотрудник, который велел мужчине спуститься. Тот поскользнулся и упал на землю, сообщает ABC. Белоруса отвезли в больницу, где он скончался.

Окружной коронер рассказал алабамскому порталу al.com, что погибший работал с аттракционами около 20 лет. Он был владельцем и работал на аттракционе банджи-джампинг, который установлен рядом с «Огненным кольцом».

По словам коронера, мужчина звонил своей матери в Беларусь каждую неделю. Есть ли у белоруса родственники в США неизвестно, он жил один в фургоне, передает «Наша Ніва».