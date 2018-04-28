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28.04.2018
Евгений Шпарлович, Завтра твоей страны
Дойти к IT: «мелкими шагами» или через стремительный «минисовмин»?

Проект «IT-страна» одним декретом о ПВТ не вытянешь — нужна ломка всей системы, не только экономической, но и кадровой. Иначе декрет так и останется новой мебелью в прогнившем доме.

Участники дискуссии «Цифровая трансформация экономики в Республике Беларусь», организованной Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей, по-разному оценивают степень угрозы отставания белорусской экономики от мировой, но согласны в одном — один лишь ПВТ, без цифровизации всех отраслей, страну не вытащит.

Предложение от IT-игроков

Генеральный директор группы компаний BelHard Игорь Мамоненко приводит индийский пример, как Индии удалось совершить прорыв в IT-области, при том, что в стране до сих пор треть населения неграмотна.

– В 1998 году индусы поставили перед собой цель за 10 лет с 1 миллиарда долларов IT-экспорта выйти на 50 миллиардов. Они создали специальный государственный орган для регулирования развития цифровой экономики. В марте 2008 года организация отчиталась, что запланированный показатель в 50 миллиардов достигнут. За три года своей деятельности этот своеобразный «минисовмин» переработал 10 тысяч законов, 2 тысячи из которых были упразднены полностью, — рассказывает бизнесмен.

По его мнению, Беларуси нужен примерно такой же межведомственный орган, который наделен правом законодательной инициативы и мог бы ускоренно готовить новые нормативные акты.

— В рамках одного министерства, если просто переименовать Минсвязи, нужной эффективности не будет. Масштабы и сжатые сроки не принимают полумер. Нужен штаб цифровой экономики, — говорит Игорь Мамоненко.

Продолжение материала читайте здесь.

 
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