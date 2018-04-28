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Экономика
28.04.2018
«Продукция стоит даже в гаражах». Что происходит на «Витьбе»?

В сети появилась информация о проблемах на витебской кондитерской фабрике «Витьба».

Фото Игоря Матвеева, TUT.BY

– По непроверенной пока информации, на витебской шоколадной фабрике «Витьба» провели собрание. Сказали, что «Евроопт» отказался от их продукции и будет покупать российскую. Людей отправляют за свой счет «по семейным обстоятельствам». Вот так поддерживаем отечественного производителя, — говорится на странице «ВКонтакте» сообщества «НЕтипичный Витебск».

Источник в администрации предприятия сообщил Naviny.by, что фабрика действительно испытывает трудности со сбытом продукции.

«Продукция стоит даже в гаражах. Там, где она не должна стоять. Производство идет, но нет сбыта. Уже сроки подходят, некуда ее девать», — рассказал собеседник.

По его словам, работникам запретили комментировать ситуацию под угрозой увольнения.

«У нас нормальная рабочая обстановка», — отметил в комментарии для Naviny.by заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Олег Анацко.

По его словам, «Евроопт» не отказался от работы с «Витьбой», просто сейчас с сетью идут переговоры по цене на кондитерскую продукцию. Он называет напряженной ситуацию на белорусском рынке кондитерских изделий, куда хлынули дешевые украинские и российские товары.

 
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