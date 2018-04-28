Жительница Лиды пыталась дать взятку гаишнику и попала на видео
В ее отношении возбуждено уголовное дело.
Инспектор ДПС в деревне Бояры остановил «Сузуки» с непройденным гостехосмотром и пригласил управлявшую кроссовером 49-летнюю жительницу Лиды в служебный автомобиль. Видеокамера зафиксировала, как она неоднократно высказывала намерение дать взятку.
Упрашивала, умоляла, в итоге перешла от слов к делу: засунула в сумку со служебной документацией милиционера 25 рублей, сообщает сайт Госавтоинспекции Гродненской области.
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