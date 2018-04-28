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28.04.2018
Михаил Миронович
«Хаос и разочарование»: брестское «Динамо» теряет очки и множит скандалы

27 апреля сыграны два матча 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

Минск – Динамо Бр – 3:3 (Бахар, 34, 66, Бессмертный, 48 – Готал, 30, с пенальти, Нехайчик, 55, Милевский, 70)

Брестчане перед сезоном наметили в качестве цели золотые медали, но одна победа в пяти матчах – так себе заявка на чемпионство. В пятницу «Динамо», напичканное звездами (по белорусским меркам) не смогло справиться со скромным «Минском».

Мало того, в команде начались конфликты. Павел Савицкий, замененный на 51-й минуте, уходя с поля, не пожал руку главному тренеру Радославу Латалу. По этому поводу чех заявил (цитируется по «Прессболу»):

– Он еще в предыдущем матче не играл так, как от него требуется. А сегодня его вообще не было видно. Поэтому с ним будет отдельный разговор. Ему будет сказано все, что необходимо.

Впрочем, Латал удручен действиями не только Савицкого, но и других игроков:

— Это уже второй подряд матч, в котором у нас проблемы в обороне. Из-за этого — и остальные трудности в игре. Так играть в защите, как мы сегодня, нельзя. У нас впереди тяжелый ответный матч в полуфинале Кубка. И если парни собираются действовать в обороне так же, то лучше в Могилев вообще не ехать… Во втором тайме в защите был полный хаос. Все, что можно сказать об игре, — это разочарование.

Гомель – Ислочь – 1:2 (Конате, 20 – Холодинский, 11, Комаровский, 47, с пенальти)

Клуб из Минского района одержал первую победу в нынешнем чемпионате.

Турнирная таблица на данный момент выглядит так:

1.БАТЭ – 12 (после 4 матчей)

2.Динамо Мн – 10 (4)

3.Слуцк – 8 (4)

4.Днепр – 8 (4)

5.Витебск – 7 (4)

6.Торпедо-БелАЗ – 7 (4)

7.Ислочь – 7 (5)

8.Неман – 6 (4)

9.Динамо Бр – 6 (5)

10.Торпедо – 5 (4)

11.Минск – 3 (5)

12.Смолевичи – 2 (4)

13.Шахтер – 2 (4)

14.Гомель – 2 (5)

15.Городея – 1 (4)

16.Луч – 1 (4)

Еще три матча тура состоятся 28 апреля.

 
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