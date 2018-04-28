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Общество
28.04.2018
Станислав Ивашкевич, Белсат
Пенсии увеличиваются, а пенсионеры беднеют

В Беларуси увеличиваются пенсии. С первого мая выплаты людям, которые вышли на законный отдых по возрасту, увеличатся почти на 5 с половиной процентов. Рост пенсий в Беларуси существенно отстает от зарплат.

Но, несмотря на это, пенсионный фонд – по-прежнему в большом минусе. Куда же исчезают наши пенсионные отчисления?

Рост пенсий, наконец, обгонит инфляцию. По крайней мере, временно. Со следующего месяца выплаты пожилым белорусам увеличатся почти на пять с половиной процентов.

В апреле, с учетом инфляции, пенсии были на долю процента в минусе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам прошлого года пенсии выросли на неполные 6 процентов, а цены – ровно на 6 процентов. То есть и в прошлом году, в реальном выражении пенсии, хоть и незначительно, но снизились.

Между тем, в прошлом году реальная зарплата, то есть, с учетом инфляции, увеличилась, по официальной статистике, почти на 13 с половиной процентов. В этом году, по итогам первого квартала – на столько же. То есть, поступления в пенсионный фонд растут в разы быстрее, чем выплаты из него. К тому же, власти увеличили пенсионный возраст и минимальный трудовой стаж. Но, несмотря на все это, по итогам прошлого года, пенсионный фонд Беларуси оставался в глубоком минусе. Почти таком же, как и в 2015-м году.

«Реальный дефицит Фонда социальной защиты превышает миллиард белорусских рублей, или составляет более 8,5% к расходам этого фонда», – говорит аналитик businessforecast.by Александр Муха.

Власти объясняют это демографическими причинами. Мол, население стареет, и поэтому отчислений рабочих не хватает на выплату пенсий.

«С каждым годом, хоть немного, но все меньше становится рабочих людей, которые содержат пенсионеров», – утверждал два года назад Александр Лукашенко.

Специалисты признают, что демографическая проблема в Беларуси существует. Центр экономических исследований BEROC предсказывал кризис белорусской пенсионной системы, но только после 2030-го года. Но до 2015 года пенсионный фонд был все время в плюсе и должен был оставаться профицитным еще долгое время. Резкий и неожиданный его провал в дефицит случился тогда, когда Беларусь столкнулась с острой фазой своего экономического кризиса и, как следствие – прыжком безработицы.

«Случился достаточно существенный отток рабочей силы в зарубежные страны, и белорусы, будучи трудовыми мигрантами, в этом случае не осуществляют платежей в Фонд социальной защиты», – объясняет аналитик Александр Муха.

Специалисты объясняют – единственный способ решить кризис белорусской пенсионной системы – это вернуть страну к устойчивому экономическому росту при помощи рыночных реформ. Так как при существующей системе, хотя экономика и выросла в прошлом году на два с половиной процента, пенсионный фонд остался на 360 миллионов рублей в минусе. Специалисты прогнозируют, что при сохранении существующего курса пенсионеры продолжат ежегодно беднеть, а, при этом, пенсионный фонд будет требовать все больших дополнительных субсидий со стороны бюджета.

 
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