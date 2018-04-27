ФПБ обнаружила работников, которых перевели на рабочий день в 1,5 часа с перерывом на обед

Об этом председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда рассказал во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Так, по его словам, некоторые организации устанавливают для работников неполный рабочий день продолжительностью 1−2 часа с соответствующей оплатой труда.

— Это вынуждает работников прекратить трудовые отношения в связи с изменением существенных условий труда. В результате человек получает выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка, а не трехкратного среднемесячного заработка, как это предусмотрено при сокращении работников. Конкретный пример: женщине установили рабочий день с 12.00 до 13.30, при этом обед — с 12.30 до 13.00. На наш взгляд, надо на законодательном уровне поставить заслон таким манипуляциям со стороны недобросовестных нанимателей, — сказал Михаил Орда.

Напомним ранее в федерации профсоюзов рассказывали, как на одном минском заводе 110 работникам вместо сокращения установили продолжительность рабочего дня 48 минут — с 8.00 до 8.48. «Соответственно, и зарплата — копейки. Таким образом человека толкают к увольнению по собственному желанию без всяких выплат. Подобным комбинациям надо ставить заслон», — говорил тогда Михаил Орда.

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