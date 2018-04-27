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Политика
27.04.2018
Салiдарнасць
Лукашенко: «Тут нам поскупиться нельзя. Подарок народу надо дать»

Глава Беларуси продемонстрировал небывалую щедрость и решил подарить белорусам мост через Припять. Правда, как всегда, за счет бюджета.

Наказ не скупиться на затраты и построить современный мост Александр Лукашенко дал во время поездки в Житковичский район, сообщает пресс-служба президента.

— Коль важность этого моста высокая, значит, мост надо делать хороший. Тут нам поскупиться нельзя. Пожалеем миллион-другой — и получим то ли узкий, то ли еще что-то… Поэтому надо делать капитальный, прочный мост. И по ширине достаточный, — раздал ценные указания Лукашенко.

Руководителю доложили, что новый пролет для аварийного моста изготовит один из самых известных в России мостостроителей ЗАО «Воронежстальмост», он будет из металла. Его должны привезти в июле.

— Мы с вами договорились: этот мост мы должны сдать ко Дню Великой Октябрьской революции. Как у нас принято — подарок народу надо. Все работы надо выполнить, — подытожил президент.

Помимо аварийного моста через Припять в Беларуси появится еще четыре идентичных моста и порядка 20 похожих. Многие из них также требуют обслуживания или реконструкции. Как доложили Александру Лукашенко, в Могилевской области есть частное предприятие, которое способно производить необходимые металлоконструкции.

— Если мы это можем делать — надо вам посмотреть, обсудить со специалистами и проектировщиками, посчитать цены и делать у себя. Коль 20 — значит, 20. И надо определиться с очередностью.

Он также дал указание, чтобы после житковичского начали ремонт гомельского моста.

 
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