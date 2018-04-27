«Мастер-класс, как за день превратиться из диктатора в потенциального лауреата Нобелевской премии»

Главред Telegram-канала «ЪЪ» — об эпохальной встрече, свидетелями которой мы стали в пятницу.

Фото Global Look Press

«Южная и Северная Кореи прекращают любые враждебные действия, направленные друг против друга. Об этом сообщается в официальной декларации, распространенной в эту пятницу по итогам саммита председателя Ким Чен Ына и президента Мун Чжэ Ина.

В будущем Пхеньян, Сеул и Вашингтон намерены провести многосторонний саммит для установления твердого и прочного мира на Корейском полуострове. Равно и Северная и Южная Корея заявили о готовности превратить перемирие 1953 года в настоящий мирный договор.

В связи с этим глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что корейский народ един и не должен враждовать.

Вы только что просмотрели мастер-класс, как за один день можно превратиться из мирового изгоя и сумасшедшего диктатора в потенциального лауреата Нобелевской премии мира. При этом де-факто ведь ничего не произошло — просто какие-то подписи на бумаге.

Приглашаем вас порассуждать в комментариях — какие бумаги и с кем нужно подписать российскому руководству, чтобы его тоже снова полюбили во всем мире?»

Северная и Южная Кореи договорились положить конец войне